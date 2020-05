Osterwald

Fast sah es so aus, als könnte Reinhard Körber seinen 90-jährigen Vater Heinrich im Pflegeheim schon bald wiedersehen. In der vergangenen Woche hatte die niedersächsische Landesregierung Hoffnungen darauf gemacht, dass das strenge Besuchsverbot in der Corona-Pandemie gelockert werde. „Die so belastende Isolation der älteren Menschen möglichst bald zu beenden ist uns ein großes Anliegen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD). Die Rede war von „Besuch-Tandems“, also dem regelmäßigen Besuch einer festen Person.

Doch daraus wird erst einmal nichts: Weil es vielen Heimleitungen bislang noch nicht gelungen ist, die dafür nötigen Hygienekonzepte umzusetzen, seien Besuche immer noch untersagt, heißt es vom Krisenstab des Landes.

„Gefahr, dass man ältere Menschen vergisst“

Für den 61-jährigen Körber, dessen Vater seit drei Jahren in der Seniorenpension Zeug in Osterwald betreut wird, ist diese Entscheidung ein herber Rückschlag. „Das Besuchsverbot ist nicht mehr verhältnismäßig“, findet er. Die Situation der älteren Menschen werde nicht besser, wenn sie keinen Besuch erhielten: „Ich sehe die Gefahr, dass man sie vergisst.“

Das Telefon sei seit Wochen für seine Geschwister, seine Mutter und ihn der einzige Kontakt zum Vater – ein schwacher Trost, sagt Körber, der vor der Corona-Krise in regelmäßigen Abständen zu Besuch in die kleine Einrichtung kam. Nur 30 Plätze gibt es dort. „Mir ist es wichtig, ihn zu sehen“, sagt er. Der 90-jährige Vater sehe und höre schlecht, sei im Kopf allerdings klar. „Es kann nicht sein, dass die älteren Menschen einfach so weggesperrt werden.“

Gesundheitsamt überprüft die Hygienekonzepte

Das Verbot von privaten Besuchen in Pflegeheimen war Mitte März eine der ersten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Seitdem stellt es viele Angehörige vor Herausforderungen.

Erstmals gelockert wurde das Verbot am 17. April: Damals beschloss die niedersächsische Landesregierung, dass die Alten- und Pflegeheime Besuche zulassen dürfen – allerdings nur, wenn Hygienekonzepte zur Verhinderung von Infektionen vorliegen. Diese müssen vom Gesundheitsamt zugelassen werden. Für Angehörige wie Körber war das ein erster Hoffnungsschimmer.

Um Besuche zulassen zu können, müssen mehrere Kriterien erfüllt werden, erklärt Sonja Wendt, Sprecherin der Region Hannover, deren Heimaufsicht Heime wie die Seniorenpension Zeug überwacht. Besucher und Bewohner müssten eine Maske tragen, das Abstandsgebot von 1,5 bis zwei Metern sei durchgehend einzuhalten, die Treffen sollten in gesonderten Bereichen stattfinden. „Wenn die Hygienekonzepte die Kriterien nicht erfüllen, behält sich das Gesundheitsamt vor, keine Ausnahmegenehmigungen zu erteilen“, sagt Wendt.

Flure und Treppenhäuser zu eng

„In unseren engen Fluren ist ein Abstand von 1,5 Metern schon nicht möglich“, sagt Lars Zeug. Er leitet zwei Altenheime in Osterwald, darunter die Einrichtung, in der Körbers Vater und weitere 27 Senioren leben. Der rote Backsteinbau ist ein ehemaliges Wohnhaus, der Platz ist eingeschränkt, die Treppenhäuser schmal. „Die meisten Patienten liegen bei uns in Doppelzimmern, wie soll ich da einen getrennten Besuch organisieren?“, fragt Zeug. Aufenthaltsräume gäbe es nicht.

Der Einrichtungsleiter versteht die Verzweiflung von Angehörigen wie Reinhard Körber. „Das Besuchsverbot ist ein Stück unzumutbar“, sagt er. „Aber ich bin auch 27 anderen älteren Menschen verpflichtet.“ Nicht vorstellbar sei eine Situation wie in dem Heim in Wolfsburg, wo nach einer Infektion mit dem Coronavirus 42 Senioren verstorben waren.

"Ich bin 27 anderen älteren Menschen verpflichtet": Heimleiter Lars Zeug kann die Sorgen der Angehörigen verstehen, will aber kein Risiko eingehen. Quelle: Linda Tonn

Die Heime und ihre Bewohner in Niedersachsen sind bislang überproportional stark von der Corona-Epidemie betroffen. Zahlen der Landesregierung vom 8. Mai zufolge handelte es sich bei 246 der 500 registrierten Todesfällen um Heimbewohner. 87 Prozent der Todesfälle betrafen Menschen im Alter von 70 Jahren und älter.

„Wir hatten noch keinen Corona-Fall, und so soll es auch bleiben“, sagt Heimleiter Zeug. Die meisten der Angehörigen gingen „den harten Weg mit“. Zeug hat ihnen einen Brief geschrieben und sich für ihr Verständnis bedankt. „Es ist nicht immer leicht“, sagt er.

Briefe an die Landesregierung

Reinhard Körber will noch nicht aufgeben. Er hat Briefe geschrieben – an die Heimaufsicht, an das Gesundheitsamt und sogar an den Ministerpräsidenten Stephan Weil. „Wir werden mit der Corona-Krise noch Monate, wenn nicht Jahre leben müssen“, heißt es darin. „Es darf nicht sein, dass die Heimleitungen im Ergebnis die Lockerungen nicht umsetzen müssen und unsere Angehörigen weiter einsperren können.“

Der 61-jährige weiß, wie schnell sich der Gesundheitszustand bei seinem Vater ändern kann: Vor einigen Wochen musste der 90-Jährige palliativ betreut werden. Ein Mal pro Woche durften die Angehörigen zu ihm – trotz der Corona-Beschränkungen. „Das sollte nicht nur bei einer Sterbebegleitung möglich sein.“

Heimleiter Zeug hat Körber ein Treffen im Außenbereich vorgeschlagen. Es gebe eine Sitzecke im Garten. Dort könnten die Regeln eingehalten werden.

Von Linda Tonn