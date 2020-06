Langenhagen

„Alle Kinder sind jetzt wieder in der Schule“ – wenn Sabine P. diese Schlagzeilen liest, kann sie nur noch lachen. Dies allerdings voller Verachtung. Während Kindergärten und Krippen sich auf die weitgehende Rückkehr der Kinder kommende Woche vorbereiten und in den Schulen seit wenigen Tagen auch die letzten, bislang noch fehlenden Jahrgänge wieder am Präsenzunterricht beteiligt sind, blickt sie voller Sorge auf ihren Sohn. Der nämlich muss weiterhin zu Hause bleiben.

Auch Isa G. bleibt nur noch Fassungslosigkeit. Die Schule ihrer Tochter kann ihr noch nicht einmal den Hauch einer Rückkehrperspektive nennen. „Na ja, vielleicht, wenn ein Impfstoff da ist ...“ Ihre Kinder sind geistig beeinträchtigt. Sie können weder auf Mindestabstände achten, noch eine Maske tolerieren. Damit genügen sie nicht den Anforderungen des Kultusministeriums. „Und niemand“, sagt Isa G., „wirklich niemand kann mir sagen, warum dann Krippenkinder betreut werden dürfen.“

Kampf um gleichberechtigte Beteiligung zermürbt Eltern

Isa G. und Sabine P. tragen eigentlich einen anderen Namen. Den möchten sie in der Öffentlichkeit allerdings nicht nennen. Nicht, wo die Kinder zur Schule gehen, und nicht, wo wir uns zu diesem Gespräch im Garten eines ganz normalen Hauses treffen. Einfach, weil der Kampf um gleichberechtigte Beteiligung die Eltern schwerbehinderter Kinder über die Jahre zermürbt. Dieses Muster ist auch Astrid Schubart nur allzu bekannt. Die Physiotherapeutin betreut viele dieser Kinder – und sie ist stellvertretende Vorsitzende des Behindertenbeirats in Langenhagen. Und deshalb schlägt sie jetzt Alarm. „Ich erlebe derzeit viele völlig verzweifelte Eltern, denen jede Perspektive fehlt“, sagt Schubart.

Auch den Kindern sei nach nunmehr knapp drei Monaten zu Hause nicht mehr zu vermitteln, warum sie nicht mehr morgens zur Schule abgeholt werden und sie ihre Freunde nicht sehen können. „Mal ganz davon abgesehen, dass auch diese Eltern parallel zur Betreuung ihrer Kinder im Homeoffice ihren Job erledigen müssen“, wie Schubart sagt. Vor allem aber machen ihr die Kinder Sorgen. „Mein Sohn hat sich ganz klar verändert“, sagt Sabine P. Selbst mit ihm bekannten Menschen in der Nachbarschaft rede er nicht mehr. Isa G.s Tochter zeigt erste Anzeichen gegen sich selbst gerichteter Aggression. „Ihnen fehlt in dieser totalen Isolation einfach der soziale Kontakt“, sagt Sabine P. Familie alleine reiche da nicht mehr.

Rund die Hälfte der Förderschulkinder muss zuhause bleiben

Insgesamt 13 Förderschulen arbeiten in der Region Hannover mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Dazu zählen auch die Ilmasi-Schule in Garbsen und Unter den Eichen in Mellendorf. Ihr Einzugsgebiet erstreckt sich auf den gesamten Norden der Region. An beiden Schulen ist das Bild derzeit durchaus ähnlich. Rund die Hälfte der Kinder, so benennen es die Schulleitungen auf Anfrage, darf das Schulgebäude bis auf Weiteres nicht betreten, weil sie die vom Kultusministerium aufgerufenen Hygienestandards nicht einhalten können. „Das Kultusministerium bindet uns die Hände“, sagt Maike Rohde in Mellendorf. Für Einrichtungen wie die ihre gelten dieselben Maßgaben wie für alle Regelschulen. Wie diese umzusetzen sind, hat das Ministerium in die Eigenverantwortung der Schulen gelegt.

Weder Rohde noch ihre Leitungskollegin in Garbsen, Jana Semeradt-Möller, können einen Unterschied erkennen zwischen ihren Schützlingen und Krippenkindern. „Wir haben beim Kultusministerium dringend darum gebeten, für unsere Kinder einen anderen Maßstab anzulegen, als er für die Regelschulen gilt“, sagt Semeradt-Möller. Dieser Bitte sei das Ministerium jedoch nicht gefolgt. Dabei herrschen an diesen Förderschulen ohnehin deutlich andere Begebenheiten: Die Klassen haben meist nicht mehr als sechs oder sieben Kinder, betreut werden diese durch bis zu fünf Erwachsene. „Einige Eltern lassen ihre Kinder auch ganz gezielt zu Hause, einfach weil für diese Kinder das gesundheitliche Risiko zu groß ist“, sagt die Garbsener Rektorin. Doch für den Großteil der übrigen Kinder und Jugendlichen, die derzeit nicht zur Schule kommen dürfen, bleibe nur das, was vielleicht so etwas wie Homeschooling sein könnte.

Eltern klagen: „Wir kommen in keinem Kopf vor“

Auf der Homepage der Förderschule Unter den Eichen ist an jedem Tag ein neues Hausaufgaben-Video zu sehen. Zudem versorgten die Lehrkräfte, wie Maike Rohde betont, ihre Klassen mit Material. „Im Zweifelsfall fahren sie sogar zu ihren Schützlingen nach Hause.“ Auch Semeradt-Möller ist voll des Lobes für ihr Team, das ebenfalls unglücklich sei mit der gegenwärtigen Situation. Jedes Verständnis fehlt den beiden Schulleiterinnen jedoch auch für den Umstand, dass sie selbst jeweils erst aus der Zeitung erfahren haben, dass die von den Kommunen bezahlten Schulbegleiter während der Pandemie auch für die Betreuung zu Hause zur Verfügung stünden.

Dass dies niemand großflächig kommuniziert habe, obwohl das Geld dafür vorhanden ist, passt für die beiden Mütter in ein düsteres Bild. „Wir kommen in keinem Kopf vor“, sagt Sabine P., die auch drei Wochen nach einem ausführlichen Brief an die Landesschulbehörde bis heute keine Antwort erhalten hat. „Wir sind für die anderen Menschen einfach nicht existent.“

Von Rebekka Neander