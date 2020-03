Garbsen

Das öffentliche Leben ist auch in Garbsen lahmgelegt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Aber es gibt Menschen, die wollen und müssen im Notfall auf jeden Fall für andere da sein. Dazu gehören die freiwilligen Feuerwehren. Wir haben mit Garbsens Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker darüber gesprochen, wie die Verantwortlichen auf die aktuelle Krise reagieren und wie sich die exakt 514 Ehrenamtlichen im Einsatz schützen.

Guten Morgen, Herr Kreinacker. Wie wirken sich die Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus auf die Feuerwehren in Garbsen aus?

Unser oberstes Ziel ist es jetzt, die Einsatzbereitschaft sicherzustellen. Das bedeutet: Wir müssen möglichst verhindern, dass ganze Ortsfeuerwehren in Quarantäne genommen werden und damit ausfallen. Deshalb habe ich in Absprache mit Bürgermeister Christian Grahl eine Verfügung herausgegeben. Alle Aktivitäten, die nicht unbedingt notwendig sind, werden sofort auf Null zurückgefahren.

Was fällt darunter?

Zum Beispiel die regelmäßigen Übungen der Aktiven und Erste-Hilfe-Lehrgänge. In ganz Niedersachsen ist alles, was mit der Ausbildung der Feuerwehren zu tun hat, stillgelegt worden. Auch die Proben der Musikzüge und die Treffen der Kinder- und Jugendfeuerwehren fallen bis auf Weiteres aus.

Wie haben ihre Kameraden auf die neue Situation reagiert?

Erwartungsgemäß mit viel Verständnis. Das öffentliche Leben wird derzeit auf allen Ebenen auf ein Minimum heruntergefahren, das haben alle verstanden. Dazu gehört eben auch die Feuerwehr.

Was passiert, wenn trotz der Vorsichtsmaßnahmen Kameraden oder ganze Feuerwehren ausfallen?

Natürlich kann das passieren, damit müssen wir rechnen. Auch für uns kam das Ausmaß der Krise überraschend, aber wir sind vorbereitet. Notfalls ändern wir unsere Alarm- und Ausrückordnung. Darin steht, welche Feuerwehr zu welchem Einsatzort ausrückt. Zum Glück sind die Wege in der Stadt nicht so weit. Wenn also eine komplette Ortsfeuerwehr ausfallen sollte, werden die Kollegen aus den benachbarten Ortschaften einspringen. Niemand braucht Angst zu haben, dass die Feuerwehr im Brandfall nicht kommt.

Ihre Leute haben bei den Einsätzen häufig Kontakt zu möglicherweise erkrankten Menschen. Wie schützen sie sich vor einer Ansteckung?

Unsere Helfer sind angewiesen, Schutzmasken zu tragen. Das gilt etwa bei Türöffnungen, wenn unklar ist, was uns in der Wohnung erwartet. Wir halten uns dabei strikt an die Empfehlungen der Experten des Robert-Koch-Instituts.

Gibt es in Krisenzeiten überhaupt noch genügend dieser Masken?

Ja. Zum Glück ist es der Verwaltung gelungen, welche zu besorgen. Die werden deutschlandweit momentan vorrangig an Hilfsorganisationen verteilt, also auch an die freiwilligen Feuerwehren. Zur Not gibt es ja noch die Rettungsdienste. Sie sind meistens mit uns gemeinsam am Einsatzort und verfügen noch über ausreichend Masken.

Ein ganz anderes Thema, was viele Garbsener interessieren dürfte: Werden die von den Feuerwehren organisierten Osterfeuer in Garbsen in diesem Jahr abgesagt?

Darüber werde ich heute noch mit der Verwaltung sprechen. Aus meiner Sicht dürfte die Absage aber beschlossene Sache sein. Das sagt einem ja schon der gesunde Menschenverstand.

Sind die dadurch fehlenden Einnahmen ein Problem für die Feuerwehren?

Nein. Alle für den Einsatz wichtigen Geräte bezahlt die Stadt, das ist sichergestellt. Von dem zusätzlichen Geld hätten sich die Kameraden einen netten Abend gemacht oder einen Ausflug finanziert. Das ist nichts, worauf man in diesen Zeiten nicht verzichten könnte.

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann