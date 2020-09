Garbsen-Mitte

An der IGS Garbsen ist erstmals ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat Schulleiter Andreas Hadaschik auf Anfrage bestätigt. Der betroffene Junge habe sich bereits am Donnerstag vergangener Woche von sich aus gemeldet und über ein Kratzen im Hals geklagt, berichtet Hadaschik. Daraufhin sei er nach Hause geschickt worden. Am Freitagmittag wurde die Schulleitung dann von dessen Familie über den positiv ausgefallenen Test informiert.

Daraufhin habe er sofort versucht, das zuständige Gesundheitsamt wie vorgeschrieben zu informieren, sagt Hadaschik. Dort habe er am Freitag aber niemanden erreicht. „Deshalb habe ich selbst über Sofortmaßnahmen entschieden“, sagt der Schulleiter. Konkret bedeutete das: Die Schulleitung schickte 40 Schüler und zwölf Lehrer, die im Laufe der Woche Kontakt zu dem erkrankten Schüler hatten, vorsichtshalber nach Hause.

Anzeige

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten lobt IGS-Schulleiter Andeas Hadaschik die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Hadaschik ließ sich von der zunächst erfolglosen Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt nicht verunsichern. Er probierte es auch am Sonnabend weiter und hatte Erfolg. „Abends habe ich eine Mitarbeiterin erreicht. Das war ein sehr informatives und beruhigendes Gespräch“, sagt der Schulleiter. In die Kritik einiger Kollegen an der Kommunikation mit der Behörde wolle er deshalb nicht einstimmen.

Lesen Sie auch: So bereiten sich die Schulen auf die Rückkehr aller Schüler vor

Gesundheitsamt leitet Maßnahmen ein

Das Gesundheitsamt habe ab dem Zeitpunkt alle weiteren Schritte eingeleitet, berichtet Hadaschik. Alle vorsorglich nach Hause geschickten Lehrer durften sofort in die Schule zurückkehren. „Sie betreuen die Schüler derzeit ausschließlich mit Maske und der nötigen Distanz“, so der IGS-Leiter. Zwei Lehrer haben sich auf Corona testen lassen, das Ergebnis fiel jeweils negativ aus. In eine 14-tägige Quarantäne müssen dagegen die 40 Jungen und Mädchen, die zur Klasse oder zu anderen Kursen des positiv getesteten Jungen gehören.

Lesen Sie auch: Ist die IGS auf die Rückkehr der Schüler vorbereitet, Herr Hadaschik?

Aber auch deren Eltern kann und will Hadaschik beruhigen: Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Die anderen Familienmitglieder brauchen nicht zu Hause zu bleiben. Sie sollen nur genau darauf achten, ob ihr Kind Symptome zeigt“, erklärt der Schulleiter. Die Schüler in Quarantäne werden während dieser Zeit per Homescooling unterrichtet, also per Fernunterricht über digitale Medien – wie es vor den Sommerferien schon üblich war. In den nächsten Tagen sollen alle Schüler in Quarantäne auf das Virus getestet werden, kündigt Hadaschik an.

Trotz der aufregenden letzten Tage bleibt Hadaschik gelassen. Er schließt sich sich den Worten seines Kollegen Jörg Beker von der Schulleiter des Georg-Büchner-Gymnasiums in Letter an: „Es war einfach eine Frage der Zeit, bis wir den ersten Corona-Fall bekommen würden.“ Bei einem möglichen nächsten Fall – den es natürlich mit allen Mitteln zu vermeiden gelte – werde sich schon eine gewisse Routine einstellen, sagt Hadaschik. Da sich einige beunruhigte Eltern bei ihm gemeldet haben, habe er einen Rundbrief mit den notwendigen Maßnahmen in einem Corona-Fall an einer Schule losgeschickt.

Zahl der Infizierten in Garbsen sinkt

Insgesamt betrachtet sinkt die Zahl der Corona-Infizierten in Garbsen derzeit wieder leicht. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Region Hannover als zuständige Behörde täglich (außer am Wochenende) von den Gesundheitsämtern übermittelt bekommt und veröffentlicht. Stand Donnerstagmittag sind offiziell 15 Menschen in der Stadt mit dem Virus infiziert. Anfang September gab es wieder mehr als 20 Fälle, nachdem die Zahl Mitte Juli sogar auf Null gesunken war. Seit Beginn der Pandemie haben die Behörden in Garbsen 224 Fälle einer Corona-Infektion registriert.

Von Gerko Naumann