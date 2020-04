Berenbostel

Jede Blutspende zählt – um Verletzte und Kranke zu versorgen. Auch und besonders in Zeiten der Corona-Pandemie. Daher hat auch der DRK-Ortsverein Berenbostel an seinem Blutspendetermin festgehalten. Mehr als 70 Spender kamen erstmals in die Begegnungsstätte im Werner-Baesmann-Park, denn das Schützenhaus ist derzeit geschlossen. Doch auch dabei gab es wegen des Coronavirus Änderungen im Ablauf, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

„Diesmal war einiges anders“, berichtet Vesna Kirchner, Vorsitzende des Berenbosteler DRK. Schon am Eingang standen Desinfektionsstationen für die Hände bereit, bei allen potenziellen Spendern wurde vorab die Temperatur gemessen. „Und wir haben alle vorher gefragt, ob sie kürzlich aus Risikogebieten zurückgekehrt seien“, so Kirchner.

Liegen stehen in großem Abstand

Die Spender seien sehr diszipliniert gewesen. Der Sicherheitsabstand wurde unaufgefordert eingehalten, sodass sich lange Warteschlangen bis in den Werner-Baesmann-Park bildeten. Auch die Liegen waren mit Sicherheitsabstand aufgestellt, nur wenige Stühle standen am Büffet, an dem sich die Spender anschließend stärkten. Und es gab keine Selbstbedienung.

Kaffee mit Abstand: Beim Blutspende-Termin des DRK Berenbostel hat sich wegen des Coronavirus einiges im Ablauf geändert. Quelle: DRK

„Pro Tag werden rund 3000 Blutspenden benötigt“, berichtete die DRK-Vorsitzende. Deren Arbeitstage sind zurzeit besonders lang. Als eine von 50 Ehrenamtlichen des DRK in Garbsen und nach ihrer Arbeit hat sie in der Corona-Krise eine neue Aufgabe übernommen und ist für die wichtigen Zugangskontrollen im Corona-Testzentrum am Messegelände verantwortlich.

Das sei eine wichtige Erfahrung und wohl einzigartig, sagt Kirchner, die sich seit 35 Jahren ehrenamtlich beim DRK engagiert. „Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl – und einen selbst.“

Von Jutta Grätz