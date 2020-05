Havelse

Die Kirchengemeinde Versöhnung könnte die Wahl haben zwischen der Sanierung des Gemeindehauses und einem Neubau. Entscheidend werden die Aussagen der Sachverständigen sein. Die Gemeinde wartet auf zwei Gutachten.

Altar, Orgel, die Kirchstühle auf dem Parkettfußboden: Alles ist zugedeckt mit Balken und Brettern, Dämmwolle und Ziegeln. Am Abend des 27. April war das Dach über dem Kirchraum eingebrochen. Die Ursache ist noch unklar. „Wir wissen vom Gutachter: Die Solarmodule sind nicht der Grund“, sagt Pastor Martin Miehlke. Die Photovoltaik-Anlage liegt seit 25 Jahren auf dem Dach. Hätte an der Statik etwas nicht gepasst, wäre das wesentlicher früher sichtbar geworden. Das Haus wird notdürftig abgedichtet, sobald die Ursachenforschung beendet ist.

Anzeige

Rechnet sich eine Sanierung?

Miehlke und sein Kirchenvorstand warten auf zwei Untersuchungen. Ein Gutachter hat die Aufgabe, die Ursache für den Einsturz zu finden. Ein zweiter Sachverständiger analysiert, welcher Schaden entstanden ist und wie das Haus zu sanieren wäre. Am Ende steht eine Kostenanalyse, ähnlich wie bei der IGS Garbsen: Ist ein Neubau günstiger als eine Sanierung?

Weitere HAZ+ Artikel

„Wenn Havelser mich jetzt fragen, wie es weitergeht, kann ich nur sagen: Ich habe keine Ahnung“, sagt Miehlke, „wir stellen erste Überlegungen über beide Optionen an. Aber ohne die Gutachten können wir nichts entscheiden.“

Miehlke und der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Klaus-Peter Jürgens, erkennen in einem Neubau eine Chance und einen Nachteil: Die Chance – neben dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit – ist, den Kindergarten aus dem alten Dorf zu holen und ihn in den Neubau zu integrieren. Dort betreibt die Gemeinde bereits ihre Krippengruppe. Pläne, beide Einrichtungen zusammenzufassen, gibt es seit Längerem.

Eintritt ist die wichtigste Spende

Der Nachteil: Ein neues Haus wäre rund 100 Quadratmeter kleiner. Nach Mitgliederzahl stehen Versöhnung 196 Quadratmeter zu, mehr wird von der Landeskirche nicht bezuschusst. Im Moment verfügt die Gemeinde über 300 Quadratmeter. Der Kirchraum und die Kita und Krippe werden in die Rechnung nicht einbezogen. „Darum ist die größte Spende, die uns derzeit jemand machen kann, in die Gemeinde einzutreten“, sagt Jürgens. Miehlke verbindet mit der Frage „Sanierung oder Neubau?“ auch den Gedanken an die Zukunft: „Als Gemeinde sind wir aufgefordert, zu überlegen, wie wir künftig im Ort präsent sein wollen und was uns besonders wichtig ist“, schreibt Miehlke im nächsten Gemeindebrief. Im Gemeindehaus wurde am 6. Juli 1966 der erste Gottesdienst gefeiert. Das Haus wurde 1999 umgebaut und zuletzt um die Krippe erweitert. Eine Kirche im klassischen Sinn hat die Gemeinde nicht.

„Wir werden jede Unterstützung brauchen“

Den ersten Gottesdienst feiert Versöhnung am Sonntag, 17. Mai, ab 11 Uhr in Marienwerder. Danach steht die katholische Corpus-Christi-Kirche zur Verfügung. Die Kooperationsgemeinden Marienwerder, Willehadi und Alt-Garbsen haben Unterstützung zugesagt, ebenso Landeskirche, Stadtkirchenverband und Stadtverwaltung. Landesbischof Ralf Meister, Superintendent Karl Ludwig Schmidt und Bürgermeister Christian Grahl haben die Einsturzstelle besucht und ihre Solidarität bekundet. „Wir werden jede Unterstützung brauchen, wenn entschieden ist, wie es weitergeht“, sagte Jürgens am Mittwoch.

Lesen Sie auch

Von Markus Holz