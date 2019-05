Garbsen

Die Stromtrasse Südlink, neue Gehwege, Straßenreinigung: Die Themenliste für die nächsten Sitzungen der Garbsener Ortsräte ist lang. Zum Auftakt tagt der Ortsrat Berenbostel am Dienstag, 14. Mai, 18 Uhr, in den Räumen der Feuerwehr, Hermann-Löns-Straße 66. Die Mitglieder befassen sich unter anderem mit dem Programm Soziale Stadt. Ab 17.30 besichtigen die Politiker den Bürgerpark. Treffpunkt ist vor der Begegnungsstätte. Am gleichen Tag trifft sich der Ortsrat Horst. Beginn ist um 20 Uhr im Restaurant Mykonos an der Otternhägener Straße 2. Das Gremium berät unter anderem über die Straßenreinigung in der Stadt.

Der Ortsrat Garbsen tagt am Mittwoch, 15. Mai, 18 Uhr, in den Räumen D.2.01/02 des Rathauses. Themen sind unter anderem Südlink und die Sanierung des GSC-Vereinsheims. Ab 17 Uhr besichtigen die Ortsratmitglieder Gehwege am DRK-Seniorenzentrum am Kochslandweg 29. Um 20 Uhr trifft sich der Ortsrat Osterwald im Hotel Körber, Hauptstraße 182. Zu Beginn der Sitzungen können Einwohner der jeweiligen Stadtteile Fragen zu stellen.

Von Jutta Grätz