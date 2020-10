Auf der Horst

Böse Träume sind wahrlich nicht schön. Ob das „Traumfresserchen“ da helfen kann? Das erfahren Kinder und ihre Begleiter am Donnerstag, 29. Oktober, in dem gleichnamigen Theaterstück. Die Vorstellung beginnt um 9 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring 7. Dazu lädt das Kulturbüro der Stadt Garbsen ein. Es gibt auch zwei Vorstellungen in Seelze.

Schlafen ist das Wichtigste

Das Theater des Lachens zeigt die Geschichte „Das Traumfresserchen“ nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Michael Ende. Darin geht es um das Schlafen. Das ist für alle Leute im Schlummerland das Wichtigste. Wer am besten schlafen kann, ist ihr König. Doch seine Tochter namens Prinzessin Schlafittchen wird von bösen Träumen geplagt. Das ist in Schlummerland eine Schande. Wer kann helfen?

Das Schauspiel mit Puppen dauert 45 Minuten und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 5 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene. Für Gruppen ab zehn Kindern beträgt der Eintritt 4,50 Euro pro Kind.

Die Kasse ist am Tag der Vorstellung eine halbe Stunde vor Aufführungsbeginn geöffnet. Eine Anmeldung ist über das Kulturbüro der Stadt unter Telefon (05131) 707650 und per Mail an kultur@garbsen.de möglich. Am Freitag, 30. Oktober, ist das Stück um 10 und 15 Uhr im Veranstaltungszentrum Alter Krug in Seelze zu sehen.

Von Anke Lütjens