Das denken Menschen in Garbsen über eine Impfpflicht

Garbsen

Die Diskussion nimmt weiter an Fahrt auf: In der vergangenen Woche kam es im Bundestag zur ersten Orientierungsdebatte zur möglichen Einführung der Impfpflicht. In der Bevölkerung nimmt die Zustimmung nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov leicht ab. Doch was sagen die Menschen in Garbsen? Wir haben sie befragt.

Bürger denken solidarisch

Eines wird schnell klar: Die Bürgerinnen und Bürger, die vor dem Nord-West-Zentrum in Garbsen-Mitte über die Impfpflicht reden wollen, haben eine klare Meinung: „Die Impfpflicht finde ich gut. Damit schützen wir die ältere Generation“, meint Ruth Wegener (Nachname von der Redaktion geändert). „Für die Masern gibt es auch eine Impfpflicht. Die Impfpflicht ist nötig für Menschen, die kein gutes Immunsystem haben“, ergänzt Barbara Michna.

Für manch einen Garbsener kommt eine mögliche Impfpflicht bereits viel zu spät: Susanne Fischer hat im vergangenen Frühjahr ihren Mann verloren – er starb mit etwas über 60 Jahren an den Folgen seiner Corona-Erkrankung. Die Impfung war zur Zeit seiner Erkrankung noch nicht für ihn freigegeben worden. „Ich denke schon, dass er trotz seiner Vorerkrankung mit der Impfung vielleicht überlebt hätte“, vermutet Fischer.

Absage an altersabhängige Impfpflicht

Der ein oder andere Garbsener zeigt sich beim Thema Impfpflicht auch ganz pragmatisch: „Ich bin für die Impfpflicht. Aus volkswirtschaftlicher Sicht bleibt der Schaden viel zu hoch, wenn viele Menschen ungeimpft bleiben“, meint Joachim Stutzer, der selbst im Gesundheitswesen aktiv ist.

Auch zu einer altersabhängigen Impfpflicht, wie sie die CDU zuletzt vorgeschlagen hat, haben die Garbsener Bürger eine Meinung: „Das ist totaler Schwachsinn. Wenn, dann auch Nägel mit Köpfen“, wettert Barbara Michna. „Ausnahmen wären nur weitere Konfliktpunkte“, meint ein Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Zurückhaltung bei Bußgeldforderungen

Einig sind sich die Garbsener auch bei der Frage, wie Impfverweigerer bei einer etwaigen Impfpflicht bestraft werden sollen. Viele Bürger setzen dabei auf harmlosere Strafen: „Ob man da mit Bußgeldern weiterkommt, ist fraglich. Ich fände es besser, wenn Impfverweigerer nur ausgeschlossen werden“, fordert Susanne Fischer.

Auch Freiheitsstrafen sind für Physiotherapeut Joachim Stutzer kein Thema: „Geldstrafen sollten meiner Meinung nach reichen. Gefängnisstrafen machen für mich überhaupt keinen Sinn. Das bezahlt am Ende auch noch der Steuerzahler.“

Bundestag entscheidet

Fest steht: Ob die Impfpflicht kommt oder nicht, wird nicht von den Garbsenern, sondern auf Bundesebene entschieden. Dementsprechend neutral zeigt sich auch eine Mutter, die mit ihrem Sohn schnellen Schrittes in den Supermarkt läuft: „Wir sind geimpft, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.“

Ob die Impfpflicht kommt oder nicht, könnte im März im Bundestag entschieden werden. Dabei werden auch die 73 niedersächsischen Bundestagsabgeordneten abstimmen.

Von Curdt Blumenthal