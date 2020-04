Meyenfeld

Die Begegnung mit Oliver Winkel ist für einige Garbsener derzeit der einzige Kontakt, den sie am Tag haben dürfen. „Vor allem für die älteren Menschen“, sagt er. „Die verlassen ihre Wohnungen zum eigenen Schutz gar nicht mehr, und mein Kommen ist eine willkommene Abwechslung.“ Winkel ist Zusteller bei der Deutschen Post. Er arbeitet als Teamleiter am sogenannten Zustellstützpunkt in der Molkereistraße, unmittelbar neben der B 6.

70 Mitarbeiter liefern von dort aus mit ihren Transportern Briefe und Päckchen im Garbsener Stadtgebiet aus – eine Aufgabe, die derzeit eine ganz neue Bedeutung bekommt. „Wir sind eine der Personengruppen, die man als systemrelevant ansieht“, sagt Standortleiter Tayfun Cengiz. „Das heißt, während alle zu Hause bleiben müssen, fahren wir täglich raus. Und diese Herausforderung nehmen wir dankend an.“

Anzeige

Arbeit im Zwei-Schicht-System

Bereitwillig hätten sich seine Mitarbeiter in die Ausnahmesituation eingefunden, sagt Cengiz. Das könne man nicht genug betonen. Denn seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich im Betrieb einiges verändert. Um die Beschäftigten zu schützen und die Teamgrößen zu verringern, hat die Post ein Zwei-Schicht-System etabliert: Eine Gruppe von Mitarbeitern beginnt um 7 Uhr, eine zweite um 10 Uhr, von Montag bis Sonnabend. „Das ist schon eine Umstellung“, sagt Simon Mensching, ebenfalls Teamleiter am Standort. „Als Postler ist man eigentlich ein Frühaufsteher.“

Weitere HAZ+ Artikel

Die Bereiche der Mitarbeiter sind mit Plexiglasscheiben und Folie geschützt, überall stehen Desinfektionsmittel und Handschuhe bereit. „Wir haben schon früh literweise Flüssigseife, Handschuhe und Mundschutze besorgt“, sagt Cengiz. Denn die Zusteller seien durch die vielen Kontakte am Tag einem zusätzlichen Risiko ausgesetzt. Im Kofferraum – neben stapelweise Paketen – nimmt jeder Zusteller zusätzliche einen Wasserkanister und ein Stück Seife mit. Fürs Händewaschen zwischendurch.

Neben den Paketen haben die Zusteller auch einen Kanister mit Wasser und Seife im Fahrzeug. Quelle: Linda Tonn

Auch das Arbeitspensum hat sich seit den Kontaktbeschränkungen sichtbar erhöht. „Sportlich“ sei es, sagt Leiter Cengiz. „Gerade geht es hier zu wie im Weihnachtsgeschäft“, meint Zusteller Winkler. Statt wie üblich etwa 2800 Pakete müssen am Tag 4000 Pakete an die Garbsener Haushalte ausgeliefert werden. Und das zum Teil mit schwerer Ladung. „Die Menschen sitzen zu Hause und bestellen viel mehr im Internet“, berichtet Teamleiter Mensching. So fallen unter die Lieferungen auch mal säckeweise Futter für Hunde oder Katzen.

Gewicht der Pakete verringert

Das sei dann nicht immer einfach, gestehen die Zusteller. Und: „Hier arbeiten auch nicht nur starke Männer, sondern auch zierlichere Frauen, und für die ist das eine große Belastung.“ Die Post habe ihre Großkunden gebeten, das maximal zulässige Gewicht von 31,5 Kilogramm zu verringern und wenn möglich auf mehrere Pakete zu verteilen, sagt Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post.

41 Touren fahren die Garbsener Fahrer pro Tag. „Wir versuchen, alles so schnell wie möglich auszuliefern“, sagt Standortleiter Cengiz. Gerade in Zeiten von Corona seien den Menschen die Lieferungen wichtig. „Und dafür tun wir unser bestes.“

Kontaktlos Pakete und Briefe empfangen Um den kontaktlosen Empfang für Zusteller und Kunden zu vereinfachen, rät die Deutsche Post, sich Pakete an eine Packstation senden zu lassen oder einen Ablageort im Treppenhaus oder auf dem Grundstück zu benennen. „Natürlich muss der ausgewählte Ort Sinn machen und sollte zum Beispiel nicht einsehbar sein“, sagt Tayfun Cengiz, der Standortleiter des Post-Depots an der B 6. Weil die Zusteller derzeit besonders viele Pakete ausliefern müssten, würde es zudem helfen, ihnen in Mehrfamilienhäusern auf der Treppe entgegen zu kommen. Natürlich müsse dort der Sicherheitsabstand gewahrt werden, betont Cengiz.

Klingeln, Paket abstellen, Abstand halten

Angekommen an den Garbsener Wohnungen und Häusern, deren Bewohner die Zusteller meistens persönlich kennen, gelten seit dem Ausbruch der Pandemie strenge Vorgaben. „Wir stellen kontaktlos zu“, erklärt Winkel. „Das heißt, ich klingle, stelle das Päckchen vor die Tür und gehe gleich einen Schritt zurück.“ Kunden müssen derzeit nicht unterschreiben, das übernehmen die Zusteller. „Die meisten sind dankbar, dass wir uns an die Abstandsregeln halten“, sagt Mensching. Und auch sonst spüre er eine Wertschätzung für seine Arbeit. „Wir bekommen viele nette Worte. Eine Kundin hat mir selbst genähte Masken mitgegeben.“

Nein, eigentlich hätten seine Mitarbeiter keine Angst davor, sich mit dem Coronavirus anzustecken, erklärt Cengiz. Eine Kollegin habe er dennoch wegen Vorerkrankungen nach Hause geschickt. „Der Rest arbeitet sehr motiviert und trotz der Belastungen mit viel Spaß.“ Fünf neue Mitarbeiter hat er in der vergangenen Woche eingestellt – und hat weitere Stellen zu vergeben. Auch für die Zeit nach der Krise.

„In gewisser Weise ist unser täglicher Besuch auch beruhigend für die Menschen“, findet Zusteller Mensching. „Solange die Post kommt, ist die Welt für viele noch in Ordnung.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn