Garbsen

Lust auf Tango oder Musik von Abba? Auf rasanten Tanz oder Spezialitäten rund um die Kartoffel? Von Kultur bis Kulinarik – am dritten Septemberwochenende ist eine Menge los in Garbsen und seinen 13 Ortsteilen. Wir haben für Sie eine Auswahl zusammengestellt.

Freitag: Konzert mit Hilary O’Neill in Osterwald

Die irische Sängerin und Harfenistin Hilary O’Neill ist am Freitag, 13. September, zu Gast in der Barockkirche Osterwald. Die Künstlerin verbindet Musik der irischen Harfe, Gesang und Geschichten zu einer musikalischen Reise durch Irland. Beginn ist um 19 Uhr.

Sonnabend: Beim Meinfest begegnen sich Kulturen

Es ist das wohl bunteste Fest in Garbsen:Beim Meinfest im Stadtteil Auf der Horst begegnen sich die Kulturen dieser Stadt, in der rund 100 Nationen leben. Gefeiert wird am Sonnabend, 14. September, bei Musik, Tanz und internationalen Speisen und von 15 bis 20 Uhr auf dem Hérouville-St.-Clair Platz im Herzen der Horst.

Sonnabend: Lilo Wanders in „Ein Käfig voller Narren“

Hier müssen Theaterfreunde schnell sein, denn es gibt nur noch Restkarten:Mit der Komödie „Ein Käfig voller Narren“ startet das Kulturbüro Garbsen am Sonnabend, 14. September, in die Theatersaison 2019/2020. Stargast im achtköpfigen Ensemble ist Lilo Wanders. Florian Battermann hat das Stück inszeniert. Die Premiere in der IGS beginnt um 19 Uhr. Am 28. September ist das Stück in Neustadt zu sehen.

Sonntag: Karoffelfest steigt auf Ammanns Hof

Kulinarisches rund um die Kartoffel, Musik, Kunsthandwerk und eine Strohburg zum Toben für Kinder: Das erwartet die Besucher beim Kartoffelfest auf Ammanns Hof am 15. September, organisiert von der Garbsener Feuerwehr und ihrem Förderverein. Los geht’s um 11 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst.

Sonntag: Kressler-Tänzer zeigen beim „ Showdown “ ihr Können

Sie gehören zu Deutschlands besten Tänzern und haben auch viele internationale Titel geholt: Die Teams des Tanzcentrums Kressler zeigen bei ihrem „ Showdown“ am Sonntag, 15. September, rasante Tänze und spektakuläre Choreografien – darunter Disco Dance, Hip-Hop, Jumpstyle und Contemporay. Die Shows beginnen um 14 und 17 Uhr in der Sporthalle am Planetenring.

Sonntag: Devion Duo spielt in der Dorfkirche

Die Musik des Tango Nuevo steht im Mittelpunkt des Konzert des Devion Duos am Sonntag, 15. September, in der Dorfkirche. Beginn des Konzerts auf Einladung der Stiftung Alt-Garbsen ist um 17 Uhr an der Calenberger Straße 19. Elisabeth Gebhardt und Nemanja Lukic spielen in der ungewöhnlichen Besetzung mit Violine und Akkordeon.

Sonntag: Musikschüler geben Konzert in der Aula

Die Musik- und Kunstschule lädt für Sonntag, 15. September, zu einem Orchesterkonzert in die Aula des Schulzentrums I, Planetenring 7, ein. Beginn ist um 17 Uhr. 50 Musikschüler und ihre Lehrer haben ein vielseitiges Programm vorbereitet – von Klassik bis Pop und mit Werken von Antonio Vivaldi bis Abba.

Und wie wird das Wetter?

Wie wird das Wetter in der Region Hannover heute und in den nächsten Tagen? Das aktuelle Wetter für Hannover und die Region sowie eine Drei-Tages-Vorschau finden Sie hier.

Und sonst so?

Das ist am Wochenende in Wunstorf los.

Von Jutta Grätz