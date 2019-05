Garbsen

Mitfiebern bei beim Public Viewing zum ESC-Finale, Soul und Swing bei den Garbsener Jazztagen genießen oder Juliano Rossi und Lutz Krajenski mit „Thats Amore“ in der Barockkirche erleben: Das Wochenende in Garbsen steht ganz im Zeichen von Musik. Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Sonnabend: Daumen drücken für Carlotta Truman

Ein Public Viewing zum Finale des Eurovision Song Contests (ESC) richtet die Stadt Garbsen am Sonnabend, 18. Mai, auf dem Rathausplatz aus. Carlotta Truman aus Horst vertritt Deutschland mit ihrer Partnerin Laurita als Duo S!sters beim ESC im israelischen Tel Aviv. Das Programm mit Livemusik beginnt um 18 Uhr.

Sonnabend: Jugendvarieté TTA zeigt neue Galashow

Artistik in der Luft und spektakuläre Akrobatik: Am Sonnabend, 18. Mai, 19 Uhr, stehen 75 junge Sportler Garbsener Jugendvarietés Träumer, Tänzer und Artisten (TTA) in der Aula des Schulzentrums am Planetenring auf der Bühne. Sie präsentieren ihre neue Galashow „Total Tolles Arbeitsamt, Sie suchen – Wir berufen“.

Sonnabend: Kneipp-Verein eröffnet die Saison

Der Garbsener Kneipp-Verein eröffnet am Sonnabend, 18. Mai, die Wassertretsaison. Beginn ist um 11 Uhr an der Gesundheitsanlage am Stadtparkeingang am Kastendamm. Die Besucher können nicht nur kalte Armbäder nehmen und Wassertreten, sondern auch die Fitnessgeräte testen und die Boulekugeln werfen.

Sonnabend: Jazzclub Garbsen präsentiert Soul Control

Die hannoversche Band Soul Control ist am Sonnabend, 18. Mai, zum Auftakt der vierten Garbsener Jazztage in der Ziegeleischeune von Möbel Hesse zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr an der Robert-Hesse-Straße 3, Einlass ist um 19 Uhr. Die neun Musiker spielen Soul-Klassiker der Sechziger- und Siebzigerjahre, als wären sie gestern erst erfunden worden. Karten kosten 17, ermäßigt 15 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon (01 77) 96 01 2 73 und im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de.

Sonntag: Lothar Krists Hot Five spielen zum Jazzfrühschoppen

Mit Jazz geht es gleich am Sonntag, 19. Mai, weiter: Die Musiker der Band Lothar Krist Hot Five spielen ab 11 Uhr, am zweiten Tag der Garbsener Jazztage zum Jazzfrühschoppen in Hesses Ziegeleischeune. Die Musiker um Bandleader Lothar Krist wollen den Jazz und den „Spirit of New Orleans“ auf die Bühne bringen. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Stadtradeln startet mit einer Sternfahrt

Das diesjährige Stadtradeln startet am Sonntag, 19. Mai, mit einer Sternfahrt zum Opernplatz in Hannover. Der ADFC Garbsen/ Seelze organisiert die Fahrt für die Garbsener. Abfahrt ist um 10.50 Uhr am Rathausplatz. Um 11 Uhr ist ein Zustieg in Marienwerder an der Kreuzung Garbsener Landstraße möglich.

Sonntag: Rossi trifft Krajenski in der Barockkirche

Der Sänger und Entertainer Juliano Rossi und Pianist Lutz Krajenski, sind am Sonntag, 19. Mai, zu Gast in der Barockkirche Schloß Ricklingen. In ihrem Programm „That’s Amore“ inszenieren sie Swingklassiker ganz neu. Beginn der Konzerts auf Einladung des Fördervereins Orgel und Musik ist um 18 Uhr an der Karl-Prendel-Straße.

Sonntag: Drei Gäste kommen zu Bachmanns Comedy Corner

Drei Gäste, ein Moderator: Seine Kollegen Vera Beckers, Serhat Dogan und Archie Clapp hat sich Gastgeber Dittmar Bachmann als Gäste in seine Comedy Corner am Sonntag, 19. Mai, eingeladen. Der Comedy-Abend verspricht einen kräftigen Angriff aufs Zwerchfell und beginnt um 19 Uhr in der Gaststätte Zur Eiche an der Hannoverschen Straße 152.

Und wie wird das Wetter?

Der Sonnabend wird richtig schön – und vor allem angenehm warm. Nur vereinzelte Wolken ziehen durch. Am Sonntag wird es sogar noch wärmer, sogar 23 Grad sind drin. Die komplette Vorschau gibt es hier.

Wenn’s dann doch mal regnet?

Ob das Fischer- und Webermuseum in Steinhude, im Spielzeugmuseum in Garbsen oder das Museum auf dem Fliegerhorst – die Kulturszene der Region Nordwest hat einiges zu bieten. Auch bei schlechtem Wetter. Hier sind unsere Tipps für schlechtes Wetter.

Von Jutta Grätz