Lust auf spaßiges Kaspertheater für Erwachsene? Oder auf eine Ausstellung zur Reformation, die sich mit den 95 Thesen von Martin Luther befasst? Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Wochenende: Gottes Schöpfung ist bunt

„Gottes Schöpfung ist bunt“ lautet das Motto für die Kinderbibeltage in der Kirchengemeinde Silvanus. Diese beginnen am Freitag, 18. Oktober, 16 bis 18 Uhr, im Kirchenzentrum, Auf dem Kronsberg 32. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Weiter geht es am Sonnabend, 19. Oktober, von 10 bis 15 Uhr. Den Schlusspunkt setzt ein Familiengottesdienst am Sonntag, 20. Oktober, um 10 Uhr.

Sonnabend: Mädchen feiern buntes Fest

Powerdance, eine Modenschau, Technik entdecken und vieles mehr: Das sechste interkulturelle Mädchenfest bietet am Sonnabend, 19. Oktober, ein vielfältiges Programm. Alle Garbsener Mädchen ab sieben Jahren sind von 14.30 bis 18 Uhr in den Räumen des Freizeitheims am Planetenring 38 bis 42 willkommen. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend: Pilze sammeln mit dem Experten

Die Stadt Garbsen bietet auch in diesem Jahr wieder Pilzspaziergänge an: Am Sonnabend, 19. Oktober, sowie am Donnerstag, 31. Oktober, können Pilzliebhaber unter professioneller Leitung des Pilzexperten Horst Labitzke Pilze sammeln. Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr am Auterweg in Osterwald Oberende, nördlicher Bebauungsrand. Der Pilzspaziergang dauert etwa vier Stunden. Als Pilzexperte und durch seine Lehrtätigkeit am Schulbiologiezentrum in Hannover bietet Labitzke fachkundige Anleitung beim Suchen essbarer Pilze.

Sonntag: Kirchengemeinde feiert ihre Barockkirche

Zu einem Festgottesdienst und einem Konzert lädt die Kirchengemeinde Schloß Ricklingen für Sonntag, 20. Oktober, 14 Uhr, ein. Anlass ist das 325-jährige Bestehen der Barockkirche. Nach dem Gottesdienst gibt es Geburtstagskuchen im Gemeindehaus. Von 15.30 bis 17.30 Uhr haben Besucher die Möglichkeit zur Kirchenerkundung unter dem Motto „So habe ich Kirche noch nie gesehen“. Das Konzert mit Winfried Hummel (Harfe) und Reinhard Plate (Flöte) beginnt um 17.30 Uhr.

Sonntag: Ausstellung zur Reformation

Viele Bilder ergeben ein Ganzes: Auf 95 Tafeln hat sich der Nienburger Künstler Henning Diers den 95 Thesen Martin Luthers künstlerisch genähert. Die Kirchengemeinden Alt-Garbsen, Marienwerder und Versöhnung zeigen die einzelnen Werke als Gesamtkunstwerk an allen drei Kirchorten ab Sonntag, 20. Oktober, von 15.30 bis 18 Uhr in den Gemeindehäusern.

Sonntag: Dittmar Bachmann präsentiert Holla Bolla

Zum Abschluss des Wochenendes wird es noch mal komisch. Dittmar Bachmann präsentiert am Sonntag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Gaststätte Zur Eiche in Altgarbsen, Hannoversche Straße 152, ein Kaspertheater für Erwachsene. Der Titel lautet „Ärger am Königshof“. Seine Mitstreiter im Ensemble Holla Bolla sind Wolfgang Grieger und Stefanie Seeländer. Nach sieben Jahren Funkstille feiern die drei Künstler ein Revival.

