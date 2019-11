Garbsen

Lust auf eine Modelleisenbahn-Ausstellung? Oder lieber auf Musik? Garbsen hat an diesem Wochenende viel Kultur zu bieten. Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los:

Wochenende: Modelleisenbahnen sind zu sehen

Der Verein der Modell-Eisenbahn-Freunde Hannover-Land aus Langreder bei Barsinghausen präsentiert am Wochenende seine Modelleisenbahnen in Garbsen: Landschaften und Züge der Spurweiten H0m und N sowie eine Lehmann-Garten-Bahn (LBG), technisches Equipment, Hocker für die Kinder, Bücher, nagelneue Dioramen, überzählige Wagen und Loks für die Börse – alles kommt nach Berenbostel. Die Modellbahner zeigen zwei ihrer Schmuckstücke am Sonnabend und Sonntagjeweils von 10 bis 17 Uhr in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG), Ludwigstraße 4.

Sonnabend: Drew Zaremba spielt beim Jazzclub

Der Jazzmusiker Drew Zaremba gibt am Sonnabend, 2. November, ab 20 Uhr ein Konzert bei Balance im Werner-Baesmann-Park. Dazu lädt der Jazzclub Garbsen ein. Einlass ist ab 19 Uhr. Der amerikanische Künstler, Komponist und Arrangeur kann trotz seiner jungen Jahre bereits eine beachtliche Vita vorweisen. Er hat bereits für namhafte Ensembles und Jazzikonen wie dem BBC Orchestra, Randy Brecker, Eddie Gomez und Manhatten Transfer gearbeitet. Auch Musiker aus der Region sind mit dabei.

Sonnabend: Mitternachtssport beginnt wieder

Sport, Spiel und Spaß zu vorgerückter Stunde stehen am Sonnabend, 2. November, von 20 bis 0 Uhr im Mittelpunkt: Die Reihe Mitternachtssport beginnt wieder in der Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich auch an einem Hallenfußballturnier zu beteiligen. Willkommen sind Teilnehmer aus ganz Garbsen. Die SPD Berenbostel hält bis 22 Uhr wie immer ein Catering für die jugendlichen Besucher bereit. Weitere Termine für die Saison 2019/2020 sind der 30. November und der 25. Januar

Sonntag: Figurentheater spielt für Kinder

Das Figurentheater Die Complizen spielt für Kinder ab drei Jahren um 11 Uhr im Veranstaltungsraum der Sparkasse Hannover. Auf dem Programm steht das Stück „Alles rabenstark! Oder hauen bis der Milchzahn wackelt“ nach dem Buch von Nele Moost. Außerdem wird die Geschichte „Alles erlaubt“ gespielt. Im Mittelpunkt steht der Rabe Socke.

Sonntag: Senioren-Musikfreunde spielen

Die Senioren-Musikfreunde Osterwald laden zum Konzert ins Hotel Körber ein. Es beginnt um 15 Uhr, bereits ab 14 Uhr können sich Gäste am Kuchenbüfett bedienen. Diese können sich im 20. Jahreskonzert an „Goldenen Klängen der Blasmusik“ – so der Titel – erfreuen. Im Gepäck haben sie ein umfangreiches Repertoire populärer Melodien der Volks- und Blasmusik. Das reicht von Seemannsliedern und Märschen über Polka bis zum Walzer.Auch eine Schnellpolka aus der Feder von Johann Strauß darf nicht fehlen.

Sonntag: Im Kalle erklingt die Gitarre

Gitarrist Roberto Legnani macht auf seiner Deutschland-Tournee auch in Garbsen Station: Am Sonntag, 3. November, gibt er um 17 Uhr ein Konzert im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5. Im Konzertsaal erklingt eine Hommage an die klassische Gitarre, an ihr natürliches und grandioses Klangspektrum, teilen die Veranstalter mit.Der Musiker spielt Klassisches und Eigenschöpfungen.

Sonntag: Kammerchor schenkt Cocktail nach

Der Kammerchor Schloß Ricklingen schenkt noch mal nach und wiederholt um 17 Uhr in der Barockkirche Schloß Ricklingen sein Jubiläumskonzert. Der „Cocktail“ besteht aus den besten Stücken der vergangenen Jahre. Die Zuhörer werden Stücke von Heinrich Schütz, Max Raabe, Queen, Max Reger, Heinz Erhardt und vielen anderen hören sowie Musik, die von der Renaissance bis in die heutige Zeit reicht – ein musikalischer Mix zum Genießen.



Von Anke Lütjens