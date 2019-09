Garbsen

Lust auf Feste? Auf Jazz, Theater, Kabarett oder Spezialitäten rund um die Kartoffel? Von Kultur bis Kulinarik – am letzten Septemberwochenende ist eine Menge los in Garbsen und seinen 13 Ortsteilen. Wir haben für Sie eine Auswahl zusammengestellt.

Wochenende: Frielingen feiert Erntefest

In Frielingen ist an diesem Wochenende allerhand los: Das Dorf feiert sein Erntefest. Das startet am Freitag, 27. September, um 21 Uhr mit einer Party im Festzelt am Farlingsweg. Der Ausmarsch beginnt am Sonnabend um 14 Uhr. Vereine und Schützenvereine gestalten den Erntedankfestumzug am Sonntag ab 14.15 Uhr.

Sonnabend: Leckeres rund um die Kartoffel

Puffer, Pommes und Bratkartoffeln: Leckeres rund um die Kartoffel gibt es am Sonnabend, 28. September, ab 11 Uhr auf dem Hof Heimberg, Im Dorfe 21. Dazu lädt der Schützenverein Schloß Ricklingen ein. Außerdem servieren die Mitglieder selbst gebackenen Kuchen, Getränke und Cocktails. Die Angler bieten zudem geräucherte Forellen an. Für ein Kinderprogramm ist gesorgt.

Sonnabend: Kinderkleidung ist im Angebot

Einen Basar für Kinderkleidung, Zubehör, Schuhe und Spielzeug gibt es am Sonnabend, 28. September, von 11 bis 14 Uhr in der Kita St. Anna in Havelse, Am Hasenberge 9. In der Cafeteria gibt es Kaffee, kalte Getränke und selbst gebackenen Kuchen.

Sonnabend: Hot4Jazz spielen in Silvanus

Ein Jazz-Konzert steht am Sonnabend, 28. September, um 17 Uhr in der Silvanuskirche in Berenbostel, Auf dem Kronsberg 32, auf dem Programm. Anlass ist das 50-jährige Bestehen der Kirchengemeinde. Die Band ist schon längst kein Geheimtipp mehr, sondern hat sich mit ihrer Musik einen Namen gemacht. Bei gutem Wetter findet das Konzert im Freien statt.

Sonnabend: Chor Canto Vivo gibt Konzert

Der Gospelchor Canto Vivo lädt für Sonnabend, 28. September, zum Konzert in die Willehadi-Kirche am Orionhof im Stadtteil Auf der Horst ein. Es beginnt um 19 Uhr. Auf dem Programm steht eine bunte Mischung von traditionellen Spirituals und modernen Gospelchorsätzen, gewürzt mit afrikanischen Klängen sowie Titeln aus dem Pop-Bereich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Sonnabend: Kabarettist tritt im Harlekin auf

Intelligente Comedy gepaart mit wortstarkem Kabarett ist am Sonnabend, 28. September, um 20 Uhr im Horster Harlekin, Andreaestraße 16, zu erleben. Lutz von Rosenberg-Lipinsky war einer der ersten, der auf der Kleinkunstbühne aufgetreten ist. „Wir werden alle sterben – Panik für Anfänger“ heißt sein Programm.

Sonnabend: Dreigroschenoper feiert Premiere

Die Theater-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums feiert am Sonnabend, 28. September, in der Aula der Schule an der Ludwigstraße Premiere mit der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr, eine zweite beginnt am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr.

Sonntag: Comedians kommen zu Bachmanns Comedy Corner

Dittmar Bachmann lädt für Sonntag, 29. September, um 19 Uhr wieder zurComedy Corner in die Gaststätte „Zur Eiche“ an der Hannoverschen Straße in Altgarbsen ein. Dieses Mal sind seine Kollegen Ausbilder Schmidt, David Anschütz und Helmut Sanftenschneider bei ihm zu Gast.

Und wie wird das Wetter?

Wie wird das Wetter in der Region Hannover heute und in den nächsten Tagen? Eine Übersicht finden Sie hier.

Und sonst so?

Das ist am Wochenende in Wunstorf los

Das können Sie am Wochenende im Nordosten der Region unternehmen

Von Anke Lütjens