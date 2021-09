Garbsen/Seelze/Neustadt/Wunstorf

Die Corona-Pandemie hat den Ablauf der Konfirmationen in den Jahren 2020 und 2021 erheblich durcheinandergewirbelt. Es gab Terminverschiebungen und Einsegnungen in kleinen Gruppen unter Hygieneauflagen. Das kommende Wochenende, Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. September, haben viele Kirchengemeinden ausgewählt, um den großen Tag für Jugendliche, die in ihre Gemeinde aufgenommen werden wollen, zu feiern. Hier eine Übersicht und die Namen der Konfirmandinnen und Konfirmanden.

Garbsen

Frielingen-Horst-Meyenfeld, Pastorin Meret Köhne, Sonnabend, 11 Uhr: Linnea Kirmes, Sina Lüderitz, Annika Steitz, Emily Stötzer, Jonas Weber. Sonnabend, 15 Uhr: Robin Tyler Ebeling, Adrian Faber, Niklas de Groot, Paul Meier, Jerremy Rehburg, Tom Scheid, Nils Strauß. Sonntag, 11 Uhr: Lennart Dreßler, Lenja Homann, Marla Hoppmann, Noah Joel Linder, Lara Mensing, Mia Piderit, Ben Sieg.

Die Barockkirche Osterwald. Quelle: Archiv

Osterwald, Pastorin Annegret Linke, Sonnabend, 14 Uhr: Leon Meinders, Leon Paul, Joel Polatzek, David Popp, Noel Rukaber, Hannah Scharf. Sonnabend, 15.30 Uhr: Amelie Evers, Lea Feit, Leni Krutsch, Noah Kulawinski, Louis Lattner, Fynn Norden, Lena Recht, Felix Rohm, Hanna Schiegel. Sonnabend, 17 Uhr: Felix Barckmann, Josefine Feddeck, Emely Franz, Sophie Gross, Nele Köhnemann, Jannis Lübbecke, Leon Mischke, Lino Pohl, Jule Pohl, Fabian Sandmeier, Marie Stäbner. Sonntag, 10 Uhr: Laura Borchers, Marie Brammer, Lara Eilhardt, Jonas Grabinszky, Felix Jeziorowski, Finja Kiehn, Ria Kleinert, Viviane Nordmeyer, Linus Rischbieter, Jonas Stucke. Sonntag, 11.30 Uhr: Iven Hettergott, Leonie Höhle, Julian Kiss, Ben Mentz, Nick Sauerbrey, Anastasia Sobolev.

Stephanus, Pastor Ewald Grossmann, Sonnabend, 11 Uhr: Finn Dennis Aigner, Erika Becker, Johanne Engelhardt, Charlotte Hellwig, Benjamin Hödel, Timm Luis Keese, Malin Kehler, Frederike Lerch, Melina Papaioannou, Maurice Pasler, Max Lukas Riese.

Neustadt

Basse, Pastor Jan Mondorf, Sonnabend, 12 Uhr: Ole Farin, Hanna Grese, Philipp Kirsch, Alexej Rust, Torge Witzel. Sonnabend, 14 Uhr: Tomke Giessmann, Marlon Köhne, Arne Lübbert, Malte Meyer, Kolja Tantzscher. Sonntag, 10.30 Uhr: Franka Fedderke, Jana Müller, Christopher Rex, Torben Seemann, Masha Spannig.

Dudensen, Pastor Dirk Heuer, Sonntag, 11 Uhr: Robin Arnemann, Lena Kreye, Matteo Neugebauer, Martha Nuttelmann, Mia Sagrauske, Saphia Zimmermann.

Hagen, Pastor Dirk Heuer, Sonnabend, 11 Uhr: Jona Buchwald, Connor Chabowski, Mick Fischhöfer, Jette Knop, Marie Krägel, Niklas Lachmann, Lukas Paul, Lias Schöbel, Florian Ulbrich.

Liebfrauen Neustadt, Pastor Christoph Bruns, Sonnabend, 10 Uhr: Ray Alan Büscher, Charis Giese, Eduard Graule, Florence Kesper, Florian Marx, Lucas Reimann, Matti Steen, Lukas Warmbold. Sonntag, 10 Uhr: Sebastian Besdo, Liliana Buchmüller, Lena Döpke, Mats Leferink, Tom Logé, Maxim Nowossadow, Anna-Sophia Obermeier, Tobias Rothert, Timon Struckmann, Emely Stuhlemmer.

Schneeren, Pastor Friedrich Kanjahn, Sonntag, 10.30 Uhr: Josphine Firla, Jasmin Kompalla, Svantje Ludwig, Elisa Öhlschläger-Kruse, Lucy Schulz, Florian Steinfest.

Seelze

Die Hase-Kirche in Dedensen. Quelle: Heike Baake (Archiv)

Kirchwehren, Pastor Nikolaus Kondschak, Sonntag, 10 Uhr: Johannes Hengstmann, Alexej Kossack, Hannah Kratochwille.

St. Michael Letter, Pastor Andreas Hausfeld, Sonnabend, 11 Uhr: Henry Heitsch, Ricarda Nolte, Mika Roos, Christian Scheloske, Mia Wieczorek. Sonntag, 10 Uhr: Cedrik Adomat, Jordi Behnsen, Justin Belendir, Leonie Fleischer, Sonja Giesecke, Jana Haack, Brian Korn, Kian Ließ, Kevin Noster, Lisa-Marie Roßmann, Aaron Rudnick, Chiara Wichary.

Dedensen, Pastorin Gudrun Gerloff-Kingreen, Sonntag, 10 Uhr: Louis Böhm, Jannes Hartmann, Liam Gisi, Sönke Nickel, Florian Röbbing.

Wunstorf

Corvinus, Pastorin Nikola Lenke, Sonntag, 10 Uhr: Felicitas Adler, Carla Lingelbach, Bianca Schwarze

Großenheidorn, Pastor Karsten Dorow, Sonnabend, 11 Uhr: Jonas Alexander Evers, Ellen Jördis Förster, Dion Grantke, Lynn Grett, Jule Hillmann, Sophie Kossakowski, Alina-Justine Kreutzkamp, Finja March, Maximilian Müller, Lieselotte Ziegler.

Kolenfeld, Pastorin Christa Hafermann, Sonntag, 10 Uhr: Jost Bohnhorst, Alexa Fröse, Bennet Gehler, Dean-Joel Hansing, Greta Pauline Hinsemann, Tave Kohne, Jonas Korsmeier, Matti Loth, Julius Menzel, Pia Meyer, Silas Oppermann, Mira Rabe, Ella Reuter, Nik Leon Schebitz, Justus Thöldtau, Hanna Ulrike Voß, Lara Rosario Züwerink.

