Dieb stiehlt Katalysator aus VW Golf in Garbsen-Mitte

Garbsen

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 10 und 18.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Lise-Meitner-Straße den Katalysator eines VW Golf entwendet. Der 25-jährige Besitzer hatte seinen Wagen dort am Dienstagmorgen am Campus abgestellt. Als er abends zurückkehrte, war der Katalysator abgetrennt und gestohlen. Wer Hinweise geben kann, ist gebeten, sich unter (05131) 7014515 mit der Polizei in Garbsen in Verbindung zu setzen.

Rohstoffe machen das Diebesgut so wertvoll

Wie begehrt die Abgasfilter derzeit sind, zeigt ein Blick in die Statistik: 2018 und 2019 gab es zusammen 27 Fälle in der Region Hannover, 2020 waren es 124. Der Trend ist ungebrochen, bevorzugt werden ältere Automodelle, weil deren Abgasfilter leichter erreichbar sind. Was Katalysatoren so begehrt macht, sind die Metalle Platin, Palladium und Rhodium. Die Preise dafür sind in jüngster Zeit stark gestiegen. Rhodium kommt in der Natur sehr selten vor und zählt zu den teuersten Metallen überhaupt.

Von Markus Holz