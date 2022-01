Diese Schlagzeilen wollen wir 2022 in Garbsen lesen

Garbsen

Schon klar, vermutlich wird die Corona-Pandemie auch das Jahr 2022 noch entscheidend prägen. Und trotzdem wird es auch andere Schlagzeilen über Garbsen geben. Solche, die wir gern lesen. Weil sie etwas Schönes berichten, Hoffnung machen oder einfach lustig sind. Wir haben mal einen Blick in die Zukunft gewagt und überlegt, was wir in diesem Jahr selbst gern lesen würden. Und wir tippen, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Wünsche auch Wirklichkeit werden. Ob unsere Prognosen zutreffen, lesen Sie natürlich zu gegebener Zeit bei uns. Das sind unsere Wunsch-Schlagzeilen für das neue Jahr:

Baden statt Baustelle: Das Freibad am Badepark in Berenbostel könnte im Frühjahr erstmals öffnen. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Eröffnung: Garbsen hat wieder ein Freibad

Der Badepark in Berenbostel hat schon 2021 für positive Nachrichten gesorgt, das Hallenbad ist seit einigen Monaten geöffnet. Aber was ist eine Stadt wie Garbsen ohne Freibad? Und das ist bisher noch eine Baustelle gewesen. Parallel zu den ansteigenden Temperaturen im Frühjahr dürfte der Bedarf an einer Abkühlung unter freiem Himmel steigen. Bis dahin sollen die letzten Arbeiten auch abgeschlossen sein, kündigte Projektleiter Joachim Berle im Oktober an. Und das Freibad hat einiges zu bieten: Unter anderem ein neu errichtetes Edelstahlbecken mit zwei 50-Meter-Bahnen und ein Babybecken sowie einen neu angelegten Beachvolleyballplatz unter alten Bäumen. Vorfreude ist also durchaus angebracht.

Wahrscheinlichkeit: 99 Prozent

Musik, Getränke, gute Laune: Wird es 2022 wieder ein Stadtfest in Garbsen geben? Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Endlich wieder ein Stadtfest auf dem Rathausplatz

Erinnern Sie sich noch an das letzte Stadtfest in Garbsen? Falls nicht: Das war 2019. Mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher haben damals auf dem Rathausplatz getanzt, gesungen, getrunken, gegessen und geredet. Einfach mal wieder ungezwungen feiern – das ist ein Wunsch, den sicher viele Garbsenerinnen und Garbsener teilen. Ob es schon 2022 wieder ein Stadtfest im früheren Format geben wird, hängt nicht zuletzt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Wir geben die Hoffnung jedenfalls nicht auf.

Wahrscheinlichkeit: 30 bis 40 Prozent

Der TSV Havelse hat mit dem Aufstieg in Liga 3 viele überrascht. Klappt es auch mit dem Klassenerhalt? Quelle: Florian Petrow (Archiv)

Überraschung: TSV Havelse bleibt in der 3. Liga

Mit dem Aufstieg in die dritte Liga haben die Fußballer des TSV Havelse im Sommer 2021 auch viele Experten überrascht. Aber ist auch der Klassenerhalt noch drin? Zugegeben: Es dürfte für TSV Havelse sportlich schwierig werden, dieses Ziel zu erreichen. Aber selbst ein Abstieg in die Regionalliga wäre für den vergleichsweise kleinen Verein zu verkraften. Viele Garbsenerinnen und Garbsener drücken den Fußballern ohnehin unabhängig von der Ligazugehörigkeit die Daumen – dann wohl auch wieder im heimischen Wilhelm-Langrehr-Stadion.

Wahrscheinlichkeit: 10 bis 20 Prozent

Kanzler Scholz besucht Garbsen

Kanzler Olaf Scholz besucht Garbsen – und kommt nicht mit leeren Händen Quelle: Michael Kappeler / dpa

Schon wieder hoher Besuch in Garbsen: Nach Kanzlerin Angela Merkel (CDU) könnte 2022 ja auch mal Nachfolger Olaf Scholz (SPD) in der Stadt nordwestlich von Hannover vorbeischauen. Und – wie wir es uns gerne ausmalen – kommt der ehemalige Finanzminister nicht mit leeren Händen. Der Bundesregierung ist es in zähen Verhandlungen gelungen, einen Großteil des Geldes aus der Greensill-Pleite für Kommunen zurückzuholen. Garbsen selbst investierte 8,5 Millionen in die Bremer Bank, die wenig später von der Finanzaufsicht (Bafin) geschlossen wurde – und ist nun zum zentralen Ort der feierlichen Rückgabe des Geldes durch den neuen Kanzler auserkoren worden. Zur Feier des Tages werden mehrere Bäume auf dem Rathausplatz gepflanzt.

Wahrscheinlichkeit: 0,1 Prozent

Mehr Kitaplätze für Garbsen

Die Stadt gibt bei der Beschaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen Vollgas. Fehlten 2021 noch mehr als 1000 Kita- und Krippenplätze, sinkt die Zahl bis Ende 2022 deutlich. Zusätzlich zu den bereits 2021 geplanten Erweiterungen, etwa am AWO-Familienzentrum oder in Osterwald, hat die Verwaltung leer stehende Gebäude im Schnellverfahren zu Kitas umfunktioniert und Container in mehreren Stadtteilen aufgestellt, um dort Kinder betreuen zu können, bis weitere Kitabauten fertiggestellt sind. Durch diese Kraftanstrengung kann die Zahl der fehlenden Plätze bereits nahezu halbiert werden. Bedarf genug ist jedenfalls.

Wahrscheinlichkeit: 20 bis 30 Prozent

Coronavirus ist besiegt

Und zu guter Letzt die Nachricht, die sich wohl alle Wünschen: Nach einem letzten Aufbäumen des Coronavirus und einer letzten harmlosen Variante (namens Omega) wird die Pandemie von der WHO offiziell als beendet, das Coronavirus als besiegt erklärt. Maskenpflicht, Abstandsgebote, Allgemeinverfügungen und Co. gehören der Vergangenheit an. Man gibt sich zur Begrüßung wieder die Hand – oder umarmt sich gleich.

Endlich vorbei? Das Coronavirus ist besiegt – unsere Lieblings-Wunschüberschrift für 2022. Quelle: Hartwig Lohmeyer

Wahrscheinlichkeit: ??? Prozent

Info: Haben wir etwas vergessen? Haben Sie andere Schlagzeilen im Kopf, auf die Sie schon lange warten? Teilen Sie sie gern mit uns und schicken Sie uns eine E-Mail an garbsen@haz.de oder garbsen@neuepresse.de.

Von Gerko Naumann und Simon Polreich