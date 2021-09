Diginauten Garbsen verschieben ersten Hackathron auf Dezember

Garbsen

Der Verein „Diginauten“ hat den für September geplanten Hackathron auf Dezember vertragt. Rund 220 Teilnehmer sollen an drei Tagen in der Rudolf-Harbig-Halle Lösungen und Anwendungen für eine digitalisierte Stadt entwickeln. Teilnehmer kommen aus ganz Norddeutschland und Berlin.

Verschiebung statt Absage

„Es geht um den direkten Austausch von Gedanken und Ideen in den Teams, das geht am Besten in Präsenz“, sagt Diginauten-Geschäftsführer Daniel Wolter von den Stadtwerken Garbsen. Neuer Termin ist Donnerstag bis Sonnabend, 2. bis 4. Dezember. Der Verein habe sich zur Verschiebung statt zu einer Absage entschieden, „weil wir dank der Sponsoren perfekt mit Hardware ausgestattet sein werden und weil es aus Sicherheitsgründen nur vor Ort möglich ist, auf bestimmte Datenbanken und Geräte wie zum Beispiel neue Sensoren zuzugreifen“, sagt Wolter.

Die erste Einladung für den 16. bis 18. September war über Universitäten, Start-up-Firmen und Foren breit gestreut worden. 50 Prozent der Plätze waren vergeben. Der Verein rechnet mit einer noch besseren Resonanz für Dezember, wenn sich alle Interessierten auf die Präsenzsituation und das Hygienekonzept eingestellt haben.

Von Markus Holz