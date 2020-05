Digitales Lernen: Ungleiche Bedingungen für Oberschüler in Garbsen

Auf der Horst/Berenbostel

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hat einen detaillierten Plan vorgelegt, wie die Schulen in Niedersachsen seit dem 27. April langsam und schrittweise wieder öffnen sollen. Nicht alle Schüler können sofort wieder in den Klassenraum zurückkehren. Sie müssen zu Hause lernen – Homeschooling wird das genannt.

Wie ungleich die Bedingungen dafür sind, zeigt sich bei einem Blick in die beiden Garbsener Oberschulen. „Einige Kinder haben kein WLAN, manche keinen eigenen Laptop“, sagt Claudia Schreyer, Leiterin der Oberschule Garbsen am Planetenring in Auf der Horst. „Manche leben in sehr beengten Verhältnissen und haben kein eigenes Zimmer.“ Sie sei froh, dass die Schulen wieder geöffnet würden und man stückchenweise in die Normalität zurückkehre, sagt die Schulleiterin. Vor allem für die Abschlussklassen sei das unerlässlich.

Aufgaben über die Schulplattform

Digitales Lernen zu Hause ist für viele von Schreyers Schülern, die aus sozial schwächeren Familien kommen, eine Herausforderung. Deutsch, Mathe und Englisch sollen sie in den eigenen vier Wänden üben und wiederholen. „Die Aufgaben stellen wir ihnen über die Schulplattform Iserv zur Verfügung“, sagt Schreyer.

„Dass Homeschooling so schwierig ist, macht auch bewusst, was versäumt worden ist“: Schulleiterin Claudia Schreyer. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Wer keinen eigenen Computer hat, behilft sich mit dem Smartphone – fotografiert Seiten ab, vergrößert die Aufgabenstellung. „In Fällen, in denen die Schüler nicht online an die Aufgaben kommen, müssen die Lehrer Kopien erstellen und sie bei einem kurzen Treffen in der Schule übergeben“, sagt Schreyer.

Die Pädagogin weiß, dass sie nicht alle Schüler erreichen kann, auch wenn das Bearbeiten der Aufgaben seit dem 22. April verpflichtend ist. Allein das Lernen von Vokabeln könne für eine gewisse Struktur am Tag sorgen, so Schreyer. Unterstützt werden die Schüler dabei von ihren Klassenlehrern, die regelmäßige telefonische Sprechstunden anbieten.

Versäumnisse werden aufgezeigt

Man versuche, das Beste aus der Situation zu machen und soweit zu unterstützen und zu unterrichten, wie es eben gehe, sagt Schreyer. „Dass Homeschooling so schwierig ist, macht auch bewusst, was versäumt worden ist“, findet sie. „Wenn WLAN da wäre und die Schüler eigene Laptops hätten, wäre die Situation eine andere.“

Dass Schüler alle am eigenen Tablet-Computer arbeiten können, ist wenige Kilometer entfernt an der Oberschule Berenbostel längst Realität. Das soziale Umfeld der Schule ist ähnlich wie in Auf der Horst – die digitalen Voraussetzungen aber komplett andere.

Sven Grupe ist Klassenlehrer einer fünften Klasse. Er hat für seine Schüler eine digitale Pinnwand erstellt, auf der sie alle Aufgaben für Mathe, Englisch und Deutsch abrufen können, die sie zu Hause erledigen sollen. Zur Ergänzung der einzelnen Themen finden sie mal ein Quiz, mal einen Filmausschnitt. Aufgaben, die sie erledigt haben, können sie auf der Plattform hochladen.

Auf einer digitalen Pinnwand können sich die Schüler die Aufgaben in den verschiedenen Fächern anschauen. Quelle: Linda Tonn

Regelmäßige Videokonferenzen

„Die Schüler sind sehr motiviert dabei“, sagt Grupe. Manche würden ihm schon nach 15 Minuten die bearbeiteten Aufgaben zurückschicken. Zweimal in der Woche treffen sich Lehrer und Schüler vor ihren Bildschirmen zu einer Videokonferenz. Das sei verpflichtend und auch wichtig, sagt Kollege Hendrik Anterhaus. Per Video erklärt er Aufgaben und nutzt die Zeit, um mit den Schülern auch über ihre Situation zu Hause zu sprechen. „Wenn ein Schüler fehlt, wird nachtelefoniert, warum die Videokonferenz nicht geklappt hat“, sagt Anterhaus.

Es gäbe auch Familien, bei denen der Zugang zum Internet schwierig sei, sagt Schulleiter Axel Dettmer. Man arbeite derzeit an Lösungen. Niemand solle in dieser Zeit abgehängt werden.

Schulen nehmen Anmeldungen entgegen Eltern können ihre Kinder am Montag, 11. Mai, und Dienstag, 12. Mai, für die fünfte Klasse an der Oberschule Garbsen anmelden. Montags ist die Anmeldung im Planetenring 11 von 15 bis 18 Uhr, dienstags von 8.30 bis 13 Uhr möglich. Schulleiterin Claudia Schreyer weist darauf hin, dass Eltern wegen der Corona-Pandemie als Einzelpersonen kommen sollen. Anmeldungen sind auch per Post möglich. Informationen dazu finden die Eltern auf der Homepage der Schule. Die Dokumente können auch zu den angegebenen Zeiten in den Schulbriefkasten geworfen werden. Anmeldungen für die Oberschule Berenbostel sind noch bis Freitag, 15. Mai, möglich. Eltern werden gebeten, die Unterlagen online auf der Homepage der Schule abzurufen und sich telefonisch unter (05131) 90861900 im Sekretariat zu melden, um einen Termin für das Begrüßungsgespräch zu vereinbaren.

Schüler sind eigenständiges Lernen gewohnt

Eine große Umstellung sei das eigenständige Lernen auf digitalen Plattformen für die Schülerinnen und Schüler nicht gewesen, so Dettmer. Schon seit einigen Jahren sind ganze Klassen mit Tablet-Computern ausgestattet. Gleichzeitig arbeitet die Schule an einem neuen pädagogischen Konzept, in dem das eigenständige Arbeiten in den Vordergrund gestellt werden soll. Schon jetzt gehen die Schüler an sogenannten Frei-Days, losgelöst von Fächern und Stundenplänen, eigenen Fragen nach.

„Das sie damit vertraut sind, zeigt sich auch in der Corona-Zeit“, so Dettmer. Ein Schüler habe etwa eine Anleitung zum Basteln einer Maske erstellt und an alle Mitschüler und Lehrer geschickt.

„Der soziale Umgang fehlt“

Trotz der guten digitalen Infrastruktur an der Oberschule Berenbostel sehen Dettmer und seine Kollegen die Herausforderung für die Schulen gerade an einer ganz anderen Stelle. „Ja, man kann Arbeitsblätter schicken“, sagt er. „Das Lernen ist aber gar nicht so wichtig. Der soziale Umgang fehlt.“ Für die Lehrer sei es wichtig, zu wissen, wie es den Schülern gehe. Auch deshalb bitten viele mal zu einem persönlichen Gespräch in die Schule – mit Abstand und am Fenster.

„Das Digitale ist ein guter Dienstleister“, sagt Saidy Dettmer, die didaktische Leiterin der Schule. „Trotzdem ist es wichtig, dass man sich sieht, dass man den Schülern Mut macht und sie wertschätzt.“

Von Linda Tonn