Digitalpakt: Oberschule Berenbostel bekommt 25 neue digitale Tafel

Berenbostel

In der Oberschule Berenbostel soll es bald keine Tafeln mehr geben, die mit Kreide beschrieben werden. Dafür sind mit Geld aus dem Digitalpakt weitere 25 mobile digitale Tafelsysteme angeschafft worden. Die neuen Systeme ermöglichen es, direkt Inhalte von den Tablets der Schüler und Lehrer auf das Display in der Mitte zu bringen und Notizen sowohl auf den Flügeln des Whiteboards als auch digital in der Mitte darzustellen. Auch Filme mit Bild und Ton können so in jedem Raum gezeigt werden.

Abschied aus der „Kreidezeit“

Schon vor Jahren habe die Schule den Abschied aus der „Kreidezeit“ beschlossen, sagt Bernd Boeck, der Koordinator für den Bereich Medien an der Schule. Im Medienentwicklungsplan der 2017 gegründeten Oberschule war die komplette Ausstattung aller Schulräume mit entsprechenden Geräten sowie leistungsfähigem Internet festgelegt worden.

2017 ist die Oberschule mit zwei Pilotklassen gestartet, die komplett mit Tablets ausgestattet sind. Mittlerweile arbeiten schon fünf der sechs Oberschuljahrgänge vollständig als Tabletklassen. Das bedeutet, dass fast alle rund 400 Schüler dieser Jahrgänge ein eigenes Tablet haben, das sie in allen Fächern im Unterricht einsetzen. „Das TML, Team Mobiles Lernen, kümmert sich an der Oberschule um alle Aspekte rund ums Mobile Lernen und bietet auch einmal in der Woche eine gut besuchte Tabletsprechstunde an“, sagt Boeck.

Von Linda Tonn