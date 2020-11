Hannover/Garbsen

Drei jugendliche Mädchen sind mit einem Taxi vom Steintor in Hannover nach Garbsen gefahren und haben dort nach der Ankunft den Fahrer von der Rückbank aus brutal angegriffen. Nach dem Bericht der Polizei stach eine 15-Jährige von hinten mehrfach mit einem Messer auf den 52-jährigen Taxifahrer ein und verletzte ihn schwer. Der Raub der Geldbörse mit den Tageseinnahmen scheiterte nur aus einem Grund: „Als die drei Jugendlichen hinten ausgestiegen sind, um dem schwer verletzten Fahrer im Vorderraum die Börse zu stehlen, konnte der Mann Gas geben und sich mit dem Taxi in Sicherheit bringen“, berichtet Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Der Raubüberfall hat sich demnach bereits am Sonntag, 25. Oktober, in den Nachmittagsstunden ereignet.

Einsatzkräfte können alle mutmaßlichen Täterinnen festnehmen

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten die 13, 15 und 17 Jahre alten Mädchen den Raubüberfall bereits vor dem Einstieg in das Taxi geplant. Die Jugendlichen waren zwar nach der Flucht des verletzten Taxifahrers ebenfalls davon gelaufen. Laut Polizei konnten jedoch alle drei noch am gleichen Tag von Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden. Sie kamen später aber wieder auf freien Fuß.

Am Donnerstag der vergangenen Woche erließ schließlich das Amtsgericht Hannover gegen die 15- und die 17-Jährige Untersuchungshaftbefehle wegen versuchten schweren Raubes. Nach Angaben von Polizeisprecherin Shapovalova wurde die 15-Jährige nach der Verkündung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht. Die 17-Jährige wurde erst am Montag bei einer Personenkontrolle in Hannover angetroffen und ebenfalls verhaftet. Am Dienstag schließlich wurde sie einem Haftrichter vorgeführt und kam ebenfalls in eine JVA.

