Hannover

Bei Durchsuchungen in insgesamt 13 Objekten in der Region Hannover hat die Polizei in den vergangenen Tagen Drogen, Waffen, Plagiate und Bargeld sichergestellt. Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen gegen acht Verdächtige wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Wie die Polizei Hannover und die Staatsanwaltschaft mitteilen, hatten die Ermittlungen gegen die Verdächtigen bereits im Juni vergangenen Jahres begonnen. Es handelt sich um Personen im Alter von 23 bis 40 Jahren. Haftbefehle wurden nicht vollstreckt.

Kokain, Amphetamin und Marihuanaplantage gesichert

So durchsuchten die Ermittler am 10. Februar zehn Adressen in Hannover und dem Umland. In den Stadtteilen Limmer, Stöcken, Nordstadt, Vinnhorst sowie den Umlandkommunen Langenhagen, Garbsen und Hemmingen wurden die Einsatzkräfte fündig und stellten 600 Gramm Marihuana, geringe Mengen Kokain und Amphetamin sowie Streckmittel sicher. Auch eine abgeerntete Marihuanaplantage samt zweier sogenannter Grow-Zelte wurden gefunden. Gleiches gilt auch für Feinwaagen und für Verpackungsmittel, die im Drogengeschäft typisch sind. „Außerdem stießen die Einsatzkräfte bei den Durchsuchungen auf mehrere Tausend Plagiate von Markenkleidung und Parfüm, 25 noch nicht ausgefüllte und teilweise bereits gefälschte Impfausweise, Datenträger, Polenböller sowie nicht zugelassene Potenzmittel“, sagt Bertram.

Durchsuchung wegen Handel mit Handfeuerwaffen

In Langenhagen wurde zudem ein Objekt wegen Handels mit und Einfuhr von Handfeuerwaffen durchsucht. Entsprechende Gegenstände wurden allerdings nicht gefunden. Die Polizei stellte nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände, etwa Hieb- und Stichwaffen, sicher und beschlagnahmte eine vierstellige Summe Bargeld.

Bereits am 4. Februar hatten Beamte im Zuge der Ermittlungen 1,5 Kilogramm Amphetamine und 4,5 Kilogramm Marihuana gesichert. Bei den 13 durchsuchten Objekten handelt es sich um Privatwohnungen, eine Vereinsgaststätte sowie eine Werkstatt.

Ermittlungen auch wegen Urkundenfälschung

Neben den laufenden Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Waffengesetz kommen nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, gegen das Urheberrechtsgesetz und wegen Urkundenfälschung hinzu.

Ebenfalls am 10. Februar hatte die Polizei bei einer Razzia vier Kilogramm Marihuana sowie eine Schusswaffe bei einem 26-jährigen Verdächtigen sichergestellt. Es wurden Objekte in Hannover, Laatzen und Sehnde durchsucht. Nach Polizeiangaben handelt es sich hierbei um gesonderte Ermittlungen, die nichts mit den 13 Durchsuchungen zu tun haben.

Von Manuel Behrens