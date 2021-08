Garbsen

Ein Mann hat am Sonnabend sein Auto in Garbsen stehen lassen müssen. Polizisten hatten den 36-Jährigen während einer Streifenfahrt gegen 15.20 Uhr an der Philipp-Reis-Straße kontrolliert. An das Auto war ein Anhänger gekoppelt. Dem Fahrer fehlte dafür der passende Führerschein. Er musste das Gespann stehen lassen. In solchen Fällen wird ein Strafverfahren eingeleitet.

24-Jähriger fährt vermutlich unter Drogeneinfluss

Als Ordnungswidrigkeit gilt das Fahren unter dem Einfluss von Rauschmitteln, sofern kein Unfall passiert. Die Polizei hatte am Freitag gegen 10.45 Uhr einen 24-Jährigen auf der Straße Am Eichenpark kontrolliert, der offensichtlich Drogen eingenommen hatte. Das Ergebnis nach einem Urintest war positiv. Das muss durch die Blutprobe noch bestätigt werden. Der 24-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen.

Von Markus Holz