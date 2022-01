Dunkler Schulweg: Heitlinger Eltern fordern Verbesserungen

Heitlingen

Schlechte Fahrbahn, wenig Licht: Seit Langem bemängeln Heitlinger Eltern den Zustand der Straße „Am Brinke“, die immer mehr Kinder als Schulweg nutzen müssen. Jetzt haben sich Ortsratsmitglieder vor Ort mit ihnen getroffen.

„Die Straße Am Brinke wird von Schulkindern aus dem nördlichen und östlichen Bereich von Heitlingen als Schulweg zur Bushaltestelle Bornwiesen genutzt“, erklärte Daniel Hilbert, der für die Eltern sprach, beim Treffen vor Ort. Diese Bereiche Heitlingens hätten sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt – dort gebe es inzwischen wieder viel mehr Kinder.

Kinder sind morgens schlecht zu sehen

Zudem sei der Weg in den Herbst- und Wintermonaten besonders in den Morgen- und Abendstunden sehr dunkel, sodass die Schulkinder für Autofahrer schlecht zu erkennen seien. Das führe zu gefährlichen Situationen, so die Sorge der Eltern, zumal die schmale Straße häufig auch von großen Landmaschinen und Treckern genutzt werde.

Erschwerend komme hinzu, dass die Straße „Am Brinke“ über viele Jahre nur mit einfachsten Instandhaltungsmaßnahmen repariert worden sei, die von den Landmaschinen immer wieder kaputt gefahren würden. „Bei Regen müssen die Kinder dann in Pfützen ausweichen – und das bei schlechter Ausleuchtung der Straße“, so Hilbert. Die Eltern fordern deshalb eine Beleuchtung der Straße und eine Erneuerung der Fahrbahndecke.

Sanierung und Beleuchtung sollen im Ortsrat Thema sein

Vor Ort trafen sich mit den Eltern der stellvertretende Ortsbürgermeister Norbert Gehrke und Ortsratsmitglied Burkhard Bennigstorf (beide SPD). Aus Sicht der beiden Politiker besteht hier Handlungsbedarf. „Wir unterstützen die Forderung der Eltern“, versprach Gehrke vor Ort. Beide hätten bereits einen Ortsratsantrag vorbereitet, um so entsprechende Maßnahmen der Stadt Garbsen anzustoßen. Den Antrag versuche man noch auf die Tagesordnung der nächste Sitzung am 26. Januar zu bekommen.

Daniel Hilbert, Norbert Gehrke und Burkhard Bennigtorf (von links) schauten sich die Schäden genauer an. Quelle: privat

Vor allem um die „schon recht alte“ Forderung nach einer besseren Beleuchtung geht es im Antrag, aber auch um den Straßenbelag. „Es reicht dabei nicht, die Deckschicht zu erneuern“, so Gehrke. „Sonst ist sie kurze Zeit später wieder kaputt.“ Auch der Seitenraum sollte gleich mit angepackt werden. „Wenn, dann richtig“, so der stellvertretende Ortsbürgermeister. „Wir würden die Straße gerne auf der Prioritätenliste für den städtischen Haushalt sehen.“

Von Simon Polreich