Garbsen

1637 Menschen haben sich bei insgesamt vier Impfaktionen im Garbsener Rathaus gegen das Coronavirus schützen lassen. Am Sonnabend stellten sich zwischen 10 und 16 Uhr 437 Bürgerinnen und Bürger bei den zwei Impfteams an. Den Termin hatte die Stadtverwaltung organisiert. Bürgermeister Claudio Provenzano ging allerdings einen ungewöhnlichen Weg, um Werbung zu machen.

Die Sonne scheint, als Provenzano am Sonnabend im Rathaus die ersten Menschen zur vierten terminlosen Impfaktion im Rathaus begrüßt. „Das Wetter ist perfekt. Bei Nieselregen tun sich die Menschen schwerer, aus dem Haus zu gehen“, erzählt der im September frisch gewählte Bürgermeister. Bereits am 12., 18. und 19. Dezember hat es im Rathaus Impfaktionen ohne Anmeldung gegeben. Damals haben sich zusammen 1200 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen.

2G plus: Stadt gibt Sporthallen ab sofort wieder frei Die Sporthallen der Stadt Garbsen sind ab sofort wieder freigegeben. Das hat Bürgermeister Claudio Provenzano am Sonnabend am Rand der Impfaktion im Rathaus mitgeteilt. „Wir haben uns intern ausführlich beraten und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das unter 2G-plus-Bedingungen machen können“, sagte Provenzano. Bedeutet: Vereine können die Hallen wieder nutzen, müssen aber kontrollieren und dokumentieren, dass die Teilnehmer geimpft oder genesen sind. Alle sportlich Aktiven müssen ein aktuelles Testergebnis mitbringen. Die Entscheidung basiere auf der aktuellen Momentaufnahme und gelte unbefristet, sagt Provenzano. „Das kann bei Bedarf wieder zurückgenommen werden. Die Vereine sind sensibilisiert. Ich habe da großes Vertrauen“, sagte Provenzano.

Werbedurchsage im Supermarkt

Im Kampf gegen das Coronavirus wird die Stadtverwaltung kreativer. Neben dem Aufruf auf der Internetseite nutzt Provenzano am Sonnabend spontan die Gelegenheit, die Kunden bei Kaufland anzusprechen. Er setzt sich ans Mikro und macht mit einer Durchsage auf den Service der Stadt aufmerksam. Die Ansage wird jede halbe Stunde wiederholt und scheint Wirkung zu zeigen. Zeitgleich werben Helfer aus den Impfteams in Whatsapp-Gruppen: „Hallo Leute“, schreibt jemand, „wir haben ganz viel Impfstoff von Moderna, und für Leute unter 30 Jahren Biontech. Sitzen hier im Rathaus und nur ganz wenige kommen. Aktuell keine Wartezeit.“

„Gelassenheit wäre nicht der richtige Weg“

„Wir müssen es den Bürgern so einfach wie möglich machen“, sagt Provenzano, „durch die Impfangebote ohne Termin und die zentrale Lage sind wir offen für Kurzentschlossene.“ Wegen der drohenden Omikron-Welle appelliert Provenzano, der selbst geboostert ist, an die Garbsener: „Wir brauchen mehr Impfungen. Ich will den Menschen zu verstehen geben, dass das Impfen der wichtigste Weg aus der Pandemie ist.“

Während Experten von drohenden Engpässen in der kritischen Infrastruktur sprechen, sieht der Bürgermeister die Stadt gut gerüstet: „Gelassenheit wäre nicht der richtige Weg. Aber ich denke, dass wir in Garbsen gut aufgestellt und so gut es geht vorbereitet sind“, sagt er.

Wartezeit als Bürgermeistersprechstunde

Der Ablauf im Rathaus ist wie überall üblich: Anstellen, Papiere prüfen lassen, ärztliches Vorgespräch, impfen, 15 Minuten warten. Provenzano nutzt am Sonnabend diese Wartezeit als Sprechstunde. „Es geht manchmal um ganz einfache Fragen. Gerade kam zum Beispiel eine Mutter zu mir und hat mich zu den Neubauplänen an der IGS Garbsen angesprochen“, sagt der 43-Jährige nach einigen Stunden am Infotresen.

Bürgermeister Claudio Provenzano an seinem Stand im Wartebereich der beiden Impfstraßen. Quelle: Curdt Blumenthal

Unkompliziert und ohne Wartezeit

Die Bürger, die frisch geimpft das Rathaus verlassen, sind zufrieden: Lennart (24) und Kaan (23) haben sich ihre Booster-Impfung geholt. Sie haben von der Aktion im Internet erfahren und haben sich erst am Vorabend entschieden, die Chance zu nutzen. „Im Impfzentrum hat es bei den ersten beiden Impfungen ewig gedauert, bis ich meine Termine bekam. Hier hat es nur fünf Minuten gedauert. Wir sind sehr zufrieden“, berichtet Lennart.

Und auch Carl (16) ist glücklich: „Weil ich unter 18 bin, war es schwierig einen Ort zum Boostern zu finden. Doch wegen des Impfstoffüberschusses hat es hier geklappt“, erzählt der Schüler, der sich mit seinem Vater unbedingt noch vor dem Wiederbeginn der Schule boostern lassen wollte.

Lennart (links) und Kaan (rechts) sind glücklich, dass sie sich stressfrei boostern lassen konnten. Quelle: Curdt Blumenthal

437 neue Impfungen – das DRK steigt ein

Am Ende lassen sich 437 Menschen im Rathaus impfen. Das rund 30-köpfige Team der Stadtverwaltung ist zufrieden. Schließlich habe man die Aktion ganz alleine organisiert. Statt wie bei gemeinsamen Impfaktionen mit der Region Hannover, wo mobile Impfteams im Einsatz sind, haben bei den Impfungen dieses Mal Garbsener Ärzte ausgeholfen. „Ich möchte ein großes Dankeschön aussprechen an die Teammitglieder. Man darf nicht vergessen, dass sie in diesen kräftezehrenden Zeiten ihren freien Tag geopfert haben“, betont Provenzano.

Teile des Impfteams aus der Stadtverwaltung mit Bürgermeister Claudio Provenzano (Zweiter von rechts). Quelle: Curdt Blumenthal

Impfungen am Abend und für Kinder

Als nächstes peilt das Garbsener Rathaus Impfangebote in den Abendstunden und Impfungen für Kinder an. Auch dort sollen vor allem Garbsener Ärzte bei den niedrigschwelligen Impfangeboten zum Einsatz kommen. Ein weiterer Akteur in der Impfkampagne ist jetzt das DRK Garbsen: Nach der ersten Aktion an diesem Sonnabend parallel zum Impfen im Rathaus wird am Sonntag, 16. Januar, und am Sonnabend, 22. Januar, jeweils von 11 bis 16 Uhr im DRK-Zentrum am Planetenring 10 im Stadtteil Auf der Horst Impfstoff verabreicht.

Von Curdt Blumenthal