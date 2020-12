Altgarbsen

Eine Tüte mit Drogen ist Polizisten in Altgarbsen sprichwörtlich in die Hände gefallen: In der Nacht zu Sonnabend waren die Beamten einer telefonischen Beschwerde nachgegangen. Aus einem Mehrfamilienhaus dringe sehr deutlich der Geruch von Marihuana, erklärte der Anrufer. Polizisten klingelten, ein junger Mann öffnete, lief aber unvermittelt zurück in die Wohnung, um belastendes Material aus dem Fenster zu werfen.

Polizisten warten am Hinterfenster

Was er nicht wusste: Auf der Rückseite des Hauses warteten weitere Polizisten, die die relativ große Tüte auffingen. Der Beutel soll Drogen im Wert von mehreren Tausend Euro enthalten haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung und von drei jungen Männern wurden weitere Drogen beschlagnahmt. Die Männer sind zwischen 23 und 38 Jahre als. Die Menge des gefundenen Rauschgiftes übersteigt laut Polizei das Maß „zum Eigenkonsum“. Die Polizei geht daher von Dealerei aus und ermittelt wegen des Besitzes von Drogen in nicht geringer Menge.

Von Markus Holz