Godshorn/Garbsen

Für Anna Beisse-Munemo und ihren Ehemann Caleb Munemo aus Garbsen erfüllt sich am Sonntag ein Traum: Sie eröffnen auf dem zauberhaften Anwesen von Familie Münkel in Langenhagen-Godshorn die Galerie Tatenda plus Skulpturenpark wieder. Erstmals zeigt das Paar mehr als 100 Werke simbabwischer Bildhauer aus dem Nachlass von Galeriegründerin Marlies Münkel zusammen mit seiner eigenen Sammlung „Hinterlassene Spuren“. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 29. August, um 15 Uhr. Ein Besuch ist nur mit Anmeldung möglich.

Viele Jahre war unklar, ob die Geschwister Münkel dem Werk von Marlies Münkel ein dauerhaftes Zuhause bieten können. Doch nun ist klar: Sie können, und sie wollen. Anna Beisse-Munemo und Caleb Munemo werden die Galerie betreiben. Die Entscheidung fiel Anfang dieses Jahres. Bisher haben Corona und viele Renovierungsarbeiten die Wiedereröffnung der Galerie verhindert. Ab Sonntag sind das Galeriehaus und der große Skulpturenpark wieder regelmäßig geöffnet.

Verkauf gibt Künstlern Lebensperspektive

Marlies Münkel und das Ehepaar Munemo hatten und haben sich der Unterstützung von Bildhauern aus Simbabwe verschrieben. Alle drei haben einen Teil ihres Lebens in Simbabwe verbracht. In der aktuellen Verkaufsausstellung sind innen und außen mehr als 100 Arbeiten von Künstlern der zweiten und dritten Generation zu sehen. Allen Künstlern ist gemeinsam, dass sie sich der Kultur und Mythologie der Shona verpflichtet fühlen. Mit dem Verkauf unterstützt das Galeristenpaar die Arbeit dieser Künstlerkolonien.

Shona-Kunst: Das ist der Hintergrund Shona ist heute ein Sammelbegriff für jene Menschen in Zimbabwe, die der Sprachgruppe der Bantu angehören. Früher war Shona das Wort für die Hauptbevölkerungsgruppen Zimbabwes, die Shona. Durch Kolonialisierung, Kriege und Migration hat sich die Wortbedeutung gewandelt. Ethnische Wurzeln reichen zurück bis in das elfte Jahrhundert nach Christus. Aus dieser Zeit stammt der bisher älteste bildhauerische Fund: die Nachbildung eines Vogels, heute Nationalsymbol von Zimbabwe. Nicht alle Schöpfer von Shona-Kunst gehören den Shona an. Viele Bildhauer sind auf der Suche nach einem Arbeitsplatz aus Malawi, Zambia, Mosambik und Angola ins heutige Zimbabwe gekommen. Sie fühlen sich aber der Mythologie und Geschichte der Shona verpflichtet. Ihre steinernen Werke aus Serpentin gehen zurück auf Rohmaterial aus lokalen Steinbrüchen in Zimbabwe. Jeder Künstler hat bevorzugte Abbaustellen. Darum verteilen sich die Werkstätten der Künstlergruppen im ganzen Land. Die Kooperativen Tengenenge, das Chitungwiza Art Centre, Mvurwi Art Centre und Nyanga Art Centre gelten derzeit als die bedeutendsten, schreibt Kristin Diehl in „Hope – zeitgenössische Steinskulpturen aus Zimbabwe“(2003). Bei Ausstellungen in so renommierten Häusern wie dem New Yorker Museum of Modern Art, dem Rodin Museum in Paris und auf den Weltausstellungen in Sevilla und Hannover sorgten Shona-Art-Künstler für Aufsehen, das zur internationalen Anerkennung führte und die heute hohe Preise erzielen können. Da sich die Künstler überwiegend im europäischen und US-amerikanischen Markt bewegen, beobachten Kenner der Szene eine Kommerzialisierung dieser Kunstrichtung und einen Rückgang ursprünglicher mythologischer Motive. Zu Ausstellungszentren in Deutschland zählen unter anderem Schloss Steinhausen in Witten/Ruhr, die Galerien Shona und Imba in Hamburg und jetzt auch die Galerie Tatenda in Godshorn.

Jedes Werk ist ein Unikat

Alle Arbeiten sind aus dem Gestein Serpentinit gearbeitet, abgebaut und gestaltet in Zimbabwe. Durch die Vielzahl der Farben und Strukturen können die Künstler ihren Arbeiten einen ganz individuellen Ausdruck verleihen. Einige Werke enthalten noch die mehrere Zentimeter dicke oxidierte Außenschicht mit erdigen Farben. Andere wirken durch Strukturen und Politur der tiefschwarzen Kernschichten. Jedes ist ein Unikat. Noch nie war in dieser Galerie eine solche Vielzahl von Arbeiten zu sehen. Munemos haben für diese besondere Vernissage in höchster Eile die jüngste Ausstellung in Ihme-Roloven abgebaut. Sie präsentieren neben traditionellen Werken berühmter Bildhauer wie Bernard Matemera, Colleen Madamombe und den Brüdern Nyanhongo moderne Stücke unter anderem von Sam Mabeu, Peter Kananji und Lovemore James.

Der Garten mit alten Obstbäumen bietet Platz für rund 60 Skulpturen, von shonatypischen Tierskulpturen über figürlich-menschliche Darstellungen bis zu großformatigen abstrakten Arbeiten – im Spiel von Licht und Schatten des Parks eine ideale Präsentationsfläche und einzige dauerhafte Shona-Kunst-Ausstellung in Niedersachsen. In der Galerie haben zahlreiche kleinere Arbeiten ihren Platz gefunden. „Jeder Stein hat seine Seele“, hatte Marlies Münkel zu Lebzeiten gesagt. Daran hat sich nichts geändert. So wird jeder Besuch zu einer Begegnung mit der Seele der Werke.

Galerie Tatenda: Alt-Godshorn 105-107, Vernissage am Sonntag, 29. August, 15 bis 19 Uhr. Weitere Öffnungszeiten sind sonnabends und sonntags von 15 bis 19 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon (05137) 79205, mobil (0176) 24158878 sowie per E-Mail an shonaskulpturen@t-online.de. Die Anmeldung zur Vernissage über diese Kontaktdaten ist dringend erbeten. Für die Kontaktnachverfolgung der Besucher steht die Luca-App zur Verfügung.

Von Markus Holz