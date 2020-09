Osterwald/Heitlingen

Mit einem lauten Dröhnen wirft Lohnunternehmer Marc-Jens Ebbecke den Motor des Maishäckslers an. An diesem Sonnabend ist er mit dem schweren Gerät auf der 4,5 Hektar großen Fläche eines Heitlinger Landwirtes in Osterwald unterwegs. Die wie Zahnräder aussehenden messerscharfen Klingen rasieren die Maispflanzen wenige Zentimeter über dem Boden. Gehäckselt landen die Maisschnitzel im Anhänger, der parallel zum Häcksler vom Schlepper gezogen wird. Die Ernte dieses Feldes geht nicht in die Biogasanlage, sondern in die Silage. „Die Landwirte benötigen den Mais dringend als Futter für ihre Tiere“, sagt Ebbecke.

Futtervorräte sind aufgebraucht

Nach zwei schlechten Ernten wegen der Trockenheit sind die Vorräte nahezu aufgebraucht. Viele Landwirte hätten auch schon Getreide im grünen Zustand verarbeiten lassen, um Viehfutter zu bekommen. „Obwohl wir wenig Wasser hatten und hier in der Gegend überwiegend sandige Böden liegen, fällt der Ertrag in diesem Jahr besser aus als im vorigen Jahr“, sagt Ebbecke. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen haben die Betriebe den Maisanbau im Vergleich zu 2019 um gut vier Prozent auf rund 627.000 Hektar ausgeweitet. Das entspricht rund einem Fünftel der landwirtschaftlichen Flächen in Niedersachsen. Gut die Hälfte der niedersächsischen Maisernte wird als Silomais für Milchkühe und die Bullenmast eingesetzt. Der Ertrag von rund 220.000 Hektar wird in Biogasanlagen zur Gas-, Strom- und Wärmeerzeugung genutzt.

„Ich funktioniere am besten unter Volldampf“

„Wichtig ist, dass das Material ordentlich geschnitten wird. Der Kolben muss zermahlen werden, weil die Kühe die Körner nicht verdauen können“, sagt Ebbecke. Für ihn und seine Mitarbeiter sowie helfende Hände aus dem Freundes- und Bekanntenkreis sind es stressige und lange Arbeitstage. Mais ist fast überall zeitgleich reif und soll geerntet werden. „Aber das macht nichts, ich funktioniere am besten unter Volldampf“, sagt der 47-jährige Lohnunternehmer mit einem Schmunzeln.

Lohnunternehmer Marc-Jens Ebbecke aus Heitlingen hat derzeit alle Hände voll zu tun. Menschen und Maschinen sind 17 Stunden täglich in zwei Schichten mit der Maisernte beschäftigt.

Maisernte bedeutet nicht nur Dauereinsatz für Mensch und Maschine. Es ist auch eine logistische Herausforderung. Drei Kolonnen mit je drei Fahrzeugen sind täglich in zwei Schichten von 6 bis 23 Uhr im Einsatz. „Das ist unser Jahreshighlight. Alle freuen sich darauf und sind traurig, wenn die Maisernte vorbei ist“, sagt Ebbecke. Die Kampagne dauert rund fünf Wochen. Dafür sind seine Mitarbeiter im Radius von rund 100 Kilometern unterwegs. „Beim Grasschnitt und der Heuernte sind es sogar 400 Kilometer“, betont der Heitlinger. Auf seinem iPad kann er genau verfolgen, wo seine anderen Fahrzeuge gerade unterwegs sind. Jedes Fahrzeug ist damit ausgestattet. Darin sind auch weitere Daten wie Kunden, Flächen, Mengen und Feuchtigkeit gespeichert.

Maisernte ist Haupteinnahmequelle

40 Leute sind für Ebbecke im Einsatz und teils schon sehr lange dabei. Für die Maisernte brauchen die Fahrer Fingerspitzengefühl und Erfahrung. „Schließlich sitzen wir hier auf einem Mehrfamilienhaus“, sagt er – und meint damit die Kosten für einen Häcksler. Das 900 PS starke Gefährt kann zehn bis zwölf Reihen gleichzeitig häckseln. Maschinen vor 45 Jahren schafften gerade mal zwei Reihen. „Die Maisernte ist unsere Haupteinnahmequelle“, sagt Ebbecke. Sind die zwischen 45 und 65 Kubikmeter fassenden Hänger voll, kommt gleich der nächste angefahren. Pro Tag schaffen die Häcksler zwischen 35 und 40 Hektar.

Auf dem iPad in der Fahrerkabine von Marc-Jens Ebbecke sind zahlreiche Daten gespeichert. Quelle: Anke Lütjens

Zu dem Lohnunternehmen, das seit 25 Jahren besteht, gehören rund 60 Maschinen. Ebbeckes Geschäftsmodell hängt vom Erfolg der landwirtschaftlichen Betriebe ab. Und der Erfolg leidet. Der Klimawandel sei ein Faktor, sagt Ebbecke. Wenn Äcker zu Bauland werden, ist das ein zweiter Faktor. „Wenn Flächen bebaut werden, brauchen die Kommunen von Landwirten ja auch noch Ausgleichsflächen“, sagt der Heitlinger. Bürokratische Hürden wie Gülle-, Dünge- und Stallverordnungen bezeichnet Ebbecke als zusätzliche Bedrohung für die Landwirtschaft.

Von der Corona-Krise ist sein Betrieb verschont geblieben. „Dann hätten wir dichtmachen müssen“, sagt der 47-Jährige. Für die Landwirtschaft sei die Krise aber schon vor drei Jahren gekommen. „Wir haben durch die Dürre Arbeitseinbußen von rund 50 Prozent hinnehmen müssen“, betont Ebbecke.

Außerhalb der Ernte fahren Ebbeckes Mitarbeiter Winterdienste und übernehmen Baumfällungen für Privatleute, Kommunen und Forstwirte. „Aber Streudienste im Winter sind in den vergangenen beiden Jahren auch eingebrochen, weil wir keine richtigen Winter mehr haben“, sagt er.

Von Anke Lütjens