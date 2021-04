Berenbostel

Es habe auch Freunde gegeben, die ihr vom Vorhaben, einen Lieferdienst zu eröffnen, abgeraten haben, sagt Andrea Rosenfeld. Das taten sie nicht zu unrecht. Gemeinsam mit ihrem Mann Salman Hassan hatte Rosenfeld Anfang 2020 beschlossen, sich selbstständig zu machen. Die beiden suchten nach einer passenden Fläche – und wurden an der Hermann-Löns-Straße in Berenbostel fündig. Zum 1. April wollten sie eröffnen, alles war bereit. „Und dann kam die Krise und der erste Lockdown“, sagt Rosenfeld.

Heute, ein Jahr später, ist sie froh, dass niemand sie von ihrem Vorhaben abgebracht hat. Denn nach vielen Monaten voller Unsicherheiten kann die zweifache Mutter sagen, dass sie es geschafft hat. Hatte ihr Mann Salman Hassan in den ersten Monaten noch alles selbst gemacht – Bestellung entgegennehmen, kochen und ausfahren – beschäftigt das Paar mittlerweile noch eine weitere Person in der Küche und mehrere Fahrer.

Schließung stand im Raum

„Die ersten Monaten waren ein Wechselbad der Gefühle“, sagt Rosenfeld. „Niemand kannte uns, nur wenige Bestellungen kamen rein, und wir haben uns gefragt, ob wir vielleicht wieder schließen müssen.“

Pizza Drive hat das Paar seinen Lieferdienst genannt – doch das ist nur ein Teil des Angebots. Auf der Karte stehen auch Schnitzel, Currywurst, Nudelgerichte, Suppen und sogar indische Küche. Bestellt würde vor allem von Menschen aus Garbsen. „Aber wir fahren auch bis nach Langenhagen aus“, sagt Rosenfeld. Manche Kundinnen und Kunden kommen aber auch vorbei, um sich ihr Gericht abzuholen.

„Das ist schön, weil man dann auch endlich einmal in den persönlichen Kontakt kommt“, so die Gastronomin. Das sei zwar bei einem Lieferservice nicht so entscheidend wie in einem Restaurant: „Aber in der Krise tut so etwas gut.“

Viele Bestellungen am Wochenende

Vor allem mittags und abends gibt es in den kleinen Räumen unweit der B 6 viel zu tun. Dann kämen die Bestellungen im Minutentakt rein, manchmal sogar auf zwei Telefonen gleichzeitig. „Und am Wochenende“, sagt Rosenfeld. „Da kommen wir hier ziemlich ins Rotieren.“

Das Paar denkt sogar schon darüber nach, noch mehr Personal einzustellen. Ob sie gedacht hätte, dass das nach dem schwierigen Start so kommen würde? „Ich war mir nicht sicher“, sagt Rosenfeld. „Aber inzwischen sind wir in Garbsen angekommen.“ Vielleicht habe auch die coronabedingte Schließung der Restaurants einen positiven Effekt gehabt. Das könne man nicht genau sagen.

Gerne hätten die Gastronomen das einjährige Bestehen mit den Kundinnen und Kunden gefeiert. Statt eines Treffens gibt es die 26-Zentimeter-Pizza zum Sonderpreis – als kleines Geschenk.

Von Linda Tonn