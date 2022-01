Garbsen-Mitte

Die Polizei Garbsen versucht, einen Einbruch in einen Transporter aufzuklären. Gestohlen wurden Elektrowerkzeuge.

Heckscheibe eingeschlagen

Der Transporter war am Theodor-Lessing-Ring in Garbsen-Mitte abgestellt. Der Einbruch soll sich nach Angaben der Polizei zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabendmorgen um 6.30 Uhr ereignet haben. Der Täter hat die Heckscheibe des Wagens, Hersteller Ford, eingeschlagen, um an das Werkzeug zu gelangen. Die Geräte sollen einen Wert von 500 Euro haben.

Die Polizei ist unter (05131) 7014515 erreichbar und für Hinweise dankbar.

Von Markus Holz