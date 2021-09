Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover können am Donnerstag das kostenlose Präventionsangebot der Polizei in Anspruch nehmen. Die Telefon-Hotline steht für Fragen rund um Einbruchsschutz und Trickbetrug zur Verfügung. Die Beamten informieren auf Wunsch aber auch darüber, was beim Fahren auf E-Scootern zu beachten ist.