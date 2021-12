Berenbostel

Die Serie von Kelleraufbrüchen in Garbsen geht weiter: In der Nacht zu Freitag registrierte die Polizei sechs weitere Taten in Berenbostel. Sie spielten sich in Mehrfamilienhäusern am Rudolf-Harbig-Weg und an der Melanchthonstraße ab, teilen die Beamten mit.

Die Täter brachen jeweils die Kellerräume auf. Sie erbeuteten unter anderem ein E-Bike. Den Schaden schätzen die Ermittler allein in diesen Fällen auf rund 2200 Euro.

Weil sich die Taten in den vergangenen Wochen stark gehäuft haben, reagiert die Polizei. Sie hat einen Flyer entworfen, auf dem sie vor den Einbrechern warnt und Tipps zum Schutz gibt. Dort heißt es unter anderem: „Halten Sie Zugänge zu Keller und Dachboden stets verschlossen“ und „Bewahren Sie im Keller und auf dem Dachboden keine Wertgegenstände auf“.

Mit diesem Flyer warnt die Polizei Menschen in Garbsen vor Einbrechern. Quelle: Gerko Naumann

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu den Einbrüchen. Die nehmen Beamte in der Wache in Garbsen unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15 entgegen.

Von Gerko Naumann