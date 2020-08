Garbsen

Der sechsjährige Dominik ist vorbereitet: Sein neuer Schulranzen mit Fußballmotiv steht bereit, Mutter Anke Friedrich hat ihn mit Heften, Mäppchen und Büchern gefüllt. Auch den Weg zu seiner neuen Schule kennt Dominik schon: Einmal über die Straße und dann links – er wohnt direkt gegenüber der Grundschule Osterberg in Altgarbsen. Am Sonnabend wird er dort mit zahlreichen anderen Erstklässlern in die Fuchsklasse 1c eingeschult. Doch der Tag wird anders sein als ursprünglich geplant.

„Anfang des Jahres hatten wir gedacht, dass wir mal wieder eine große Feier mit Verwandten, Großeltern und Urgroßeltern machen wollen“, sagt Anke Friedrich. Alle sollten im Klubhaus in Havelse zusammenkommen, immerhin sei Dominiks Einschulung ein großer Tag für die Familie. Wegen der Corona-Pandemie und der geltenden Beschränkungen wird aus der großen Feier aber nur ein kleines Zusammentreffen mit Kaffee und Kuchen im Garten. Dominiks Familie und die Großeltern werden kommen, außerdem ein paar Freunde.

Eigener Termin für jede Klasse

Auch die Feier in der Schule fällt deutlich reduzierter aus. „Es wird für jede unserer drei neuen Klassen einen eigenen Termin am Vormittag geben“, sagt Schulleiterin Hilke Bertram. „Zum Glück haben wir eine große Aula, in der ausreichend Abstand möglich ist.“ Dominiks Eltern hoffen, dass sie zumindest zu zweit bei der Einschulung des Sohnes dabei sein können. Sicher sei das aber noch nicht. „Für die Kinder ist das nicht schön“, findet Anke Friedrich.

Dominik freut sich trotzdem schon – obwohl er auch ein wenig aufgeregt ist. Seine künftige Klassenlehrerin hat sich bereits in einem Brief vorgestellt, und der Sechsjährige hat ihr mithilfe der Mutter zurückgeschrieben. Gespannt ist er vor allem darauf, schreiben zu lernen. Und auf die Schultüte: „Die wird eine Überraschung.“

Bei gutem Wetter draußen

Auch in den anderen zehn Garbsener Grundschulen gibt es eine leisere Einschulung als gewohnt. In Horst soll bei gutem Wetter draußen gefeiert werden. „Wir richten zwei Feiern aus, für jede Klasse eine“, sagt Tanja Külich, die Leiterin der dortigen Grundschule. Eltern und Geschwister dürfen mitkommen, sogar ein kleines Programm ist geplant. Bei schlechtem Wetter kommen alle in der Aula zusammen. Dort muss allerdings eine Maske getragen werden.

„Kein Catering, kein Chor, keine Show“ – so heißt es an der Grundschule Garbsen-Mitte. „Nach der jüngsten Verordnung des Kultusministeriums muss die Schule zwei Feiern organisieren“, erklärt Schulleiterin Anja Hellwig. Deshalb werden die neuen Erstklässler um 9 und um 11 Uhr empfangen. Jeder neue Schüler darf von maximal zwei Personen begleitet werden. „Der dritte Jahrgang hat vor den Ferien ein fünfminütiges Willkommensvideo gedreht, das gezeigt wird“, kündigt Hellwig an. Grundsätzlich werde alles kürzer und knapper sein.

Gottes Segen am Tag der Einschulung Weil ein Einschulungsgottesdienst in diesem Jahr an vielen Orten nicht möglich ist, bieten Seelsorger der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden eine Alternative an: einen Segenspavillon. Er wird an den Einschulungstagen an der Grundschule Garbsen-Mitte, der Grundschule Havelse, der Ratsschule und der Grundschule James Krüss in Berenbostel stehen. „Vertreter beider Kirchen werden vor und nach den Veranstaltungen der Schule da sein und – unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln – jedem Kind und jeder Familie, die es wünschen, Gottes Segen zusprechen“, sagt Gemeindereferentin Bärbel Smarsli.

Keine Feier am Saturnring

Komplett abgesagt ist die Einschulungsfeier an der Grundschule Saturnring im Stadtteil Auf der Horst. „Das Risiko war uns zu groß“, sagt Schulleiterin Silvia Moritz. Viele der 86 neuen Erstklässler seien in den Sommerferien verreist, zum Teil auch in Risikogebiete. „Das können wir nicht verantworten“, betont Moritz. Ihr tue das von Herzen Leid. Jahrelang habe es an der Schule große Feiern mit Beiträgen aus anderen Klassen, einem Clown und Aktionen auf dem Schulhof gegeben. Und nun gibt es nichts dergleichen.

An diesem Sonnabend werden die Kinder der ersten Klassen zeitversetzt zur Schule kommen. „Für 30 bis 40 Minuten treffen sie in den neuen Klassen zusammen“, erklärt Moritz. Es gebe eine kleine Vorstellungsrunde und ein Geschenk. „Die Eltern haben wir rechtzeitig über diese reduzierte Feier informiert“, sagt die Schulleiterin. „Bislang haben wir keine Beschwerden erhalten.“ Zudem werde trotzdem in den Familien gefeiert.

Moritz kündigt aber an, dass die Begrüßungsfeier noch vor den Herbstferien nachgeholt werden solle „Wir versuchen alles – im Rahmen der Möglichkeiten.“

