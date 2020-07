Die Stadtwerke Enercity haben in der Nähe der A2 die erste Ultra-Schnellladesäule für Elektroautos Hannovers in Betrieb genommen. Sie kann Fahrzeuge für eine 400 Kilometer lange Fahrt in zehn Minuten aufladen. Weitere Anlagen sollen bald folgen. Neue Ladestationen gibt es auch für städtische Mitarbeiter.