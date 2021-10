Hannover

Die Polizei hat am Freitag einen sogenannten Taser eingesetzt, um einen 39-jährigen Mann in Garbsen zu überwältigen. Diese Elektroschockpistole oder im Behördendeutsch „Distanz-Elektroimpulsgerät“ (DEIG) genannte Waffe darf in Niedersachsen nur von Angehörigen des Spezialeinsatzkommandos (SEK) getragen und genutzt werden. Das Einsatzmittel rückt nun ins Interesse, weil der Getroffene nur Stunden später in einem Krankenhaus starb. Die Grüne Jugend fordert deshalb, den Taser-Einsatz zu untersagen.

Die DEIG ähneln grob einer Pistole. Im Griff befindet sich eine Batterie, an der Spitze zudem eine Kartusche. Darin lagern zwei pfeilförmige Projektile und feine Drähte für eine Distanz von bis zu zehn Metern. Welcher Hersteller das niedersächsische SEK ausrüstet, teilen das Landeskriminalamt (LKA) und Innenministerium auch auf Nachfrage nicht mit – „Verschlusssache“, heißt es. Taser sind beim SEK seit der Novelle des Niedersächsischen Polizeigesetzes (NPOG) 2019 erlaubt, zuvor kamen sie ab 2013 bei einer Testphase zum Einsatz.

Stromstoß von fünf Sekunden

Die abgefeuerten Projektile bleiben über die Kabel mit dem DEIG verbunden. Haben die Pfeile Körperkontakt, fließen 50.000 Volt und 0,0013 bis 0,0036 Ampere durch den Getroffenen. Diese Angaben beruhen auf dem Modell der Berliner Polizei, da LKA und Ministerium sich auch zu den Leistungsdaten ihrer Taser nicht äußern. Die Folge des maximal fünfsekündigen Stromstoßes sind sofortige Unbeweglichkeit und somit Handlungsunfähigkeit, die Person kann daher von der Polizei überwältigt werden.

Laut Prof. Dr. Matthias Antz vom Klinikum Braunschweig zielt das Tasern darauf ab, die Skelettmuskulatur lahmzulegen. „Die Herzmuskeln sollen nicht beeinflusst werden“, sagt der Experte für Herzrhythmusstörungen. Das Konzept sei grundsätzlich „eine gute Idee“ – und vor allem ungefährlicher als eine Schusswaffe. Verletzungen entstünden eher als Folge von Stürzen des gelähmten Getroffenen.

Bei Vorerkrankungen könne allerdings nie ausgeschlossen werden, dass andere Auswirkungen – sogar bis hin zum Herzinfarkt – drohen könnten. Angesichts der Tatsache, dass zwischen Taser-Einsatz und Tod des 39-Jährigen fast 15 Stunden liegen, hält Antz das im Garbsener Fall aber „für eher unwahrscheinlich“.

LKA: Spezialeinheit entsprechend ausgebildet

Dazu passen die Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover, die trotz Obduktion noch keine klare Todesursache benennen kann. Der verwirrte und aggressive Mann sei in einer „körperlich schlechten Verfassung“ gewesen, nun soll ein toxikologisches Gutachten Aufschluss etwa über Drogen oder Medikamente geben. Gleichzeitig werde aber weiter geprüft, inwieweit vielleicht doch die Elektroschockpistole eine Mitschuld am Tod des 39-Jährigen trägt.

„Bis dahin fordern wir den vorsorglichen Stopp von Taser-Einsätzen“, sagt Svenja Appuhn, Sprecherin der Grünen Jugend Niedersachsen. Außerdem verlangt sie Aufklärung, wie die Spezialeinheit an DEIG geschult wird und ob diese seit der NPOG-Novelle verstärkt eingesetzt werden. Das LKA teilt dazu lediglich mit, jeder SEK-Beamter sei „daran ausgebildet und berechtigt, diese im Einsatz zu führen“. In der Gesetzesbegründung heißt es zudem, per Erlass sei der Einsatz nur auf Fälle beschränkt, in denen dadurch das Verwenden von Schusswaffen vermieden werden kann.

Amnesty: Probleme für Beamte „nicht erkennbar“

Ferner sei das Tasern „bei erkennbar schwangeren Frauen, herzvorgeschädigten Personen oder bei Personen unter Drogeneinfluss“ zu unterlassen. Vor allem wegen der letzten beiden Punkte kritisiert auch Amnesty International den Taser-Einsatz seit Jahren. Für die Beamten sei „nur schwer erkennbar“, ob das Gegenüber Rauschgift genommen oder Herz-Kreislauf-Probleme hat.

Von Peer Hellerling