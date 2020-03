Garbsen

Die FDP in Garbsen will den örtlichen Unternehmen in der Corona-Krise helfen. Sie schlägt vor, dass die Stadt die zum Ende des Monats fälligen Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer zinslos aussetzen soll. Das sei nötig, weil die von der Bundesregierung versprochenen Hilfsmaßnahmen für Gewerbetreibende „vermutlich wegen der vielen Anträge nicht zeitnah umgesetzt werden können“, sagt der Vorsitzende des FDP-Stadtverbands, Jörg-Michael Speier. Deshalb soll die Stadt „unmittelbar und unbürokratisch dazu beigetragen, dass viele Firmen überleben und Arbeitsplätze gesichert werden“.

Von Gerko Naumann