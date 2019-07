Hannover

Die Lage am Steinhuder Meer wird jetzt zum Fall für die Landespolitik. Das Land sei mit in der Verantwortung, „die Befahrbarkeit und Erlebbarkeit“ des Steinhuder Meers dauerhaft zu gewährleisten, sagt der Fraktionsvorsitzende der FDP im Landtag, Stefan Birkner. „Es kann nicht sein, dass man auf dem größten Binnensee in Nordwestdeutschland mit einem Segelboot nicht ablegen und segeln kann“, erläutert Birkner. Welche Möglichkeiten das Land hätte, beim Wasserstand des Sees etwas zu bewirken, ist allerdings unklar.

Pro Tag verdunsten bis zu zwei Zentimeter Wasser

Wie berichtet, ist der Wasserstand des Steinhuder Meeres in den vergangenen fünf Jahren stark gesunken, von 121 Zentimeter Anfang Juli 2014 auf derzeit 9o Zentimeter. Das liegt an der langen Trockenperiode, die bereits im April vergangenen Jahres begonnen hat, und an der starken Verdunstung. An heißen, windigen Tagen können von der Wasseroberfläche des Steinhuder Meers bis zu zwei Zentimeter Wasser verdunsten.

Der niedrige Wasserstand führt zu immer mehr Problemen für die Freizeitboote. Segler berichten, dass sie immer öfter im Schlamm steckenbleiben, oder ihre Boote am Steg erst aus dem Schlamm ins tiefere Wasser ziehen müssen. Bootsverleiher sehen ihr Geschäft gefährdet, weil die Motoren der Elektroantriebe immer häufiger Schaden nehmen, wenn sie im Schlamm stecken bleiben oder die Schiffsschraube auf einen Stein stößt. Außerdem müssen immer mehr Bereiche für den Bootsverkehr gesperrt werden.

Birkner fordert Stärkung des Tourismus

FDP-Fraktionschef Birkner verlangt nun vom Land, den Tourismus am Steinhuder Meer zu stärken. „Der Fokus aller Beteiligten muss auf der touristischen Entwicklung des Steinhuder Meeres liegen, um den Erholungsanforderungen im Ballungsraum der Region gerecht zu werden“, betont er.

Zwei Millionen Gäste pro Jahr, steigende Übernachtungszahlen, gut besuchte Veranstaltungen sowie eine Vielzahl an Erlebnismöglichkeiten sprächen eine klare Sprache, meint der Landespolitiker. „Die Einschränkungen in der Fischerei und für die Sportbootfahrer führen schon jetzt zu vermeidbaren Konflikten“, sagt Birkner. Deshalb müsse es einen einvernehmlichen Kompromiss zwischen allen Beteiligten geben, wenn das Land Schutzzonen ausweiten wolle.

Fast 5000 Segelboote weniger am Steinhuder Meer

Die Bedeutung des Steinhuder Meeres für den Wassersport müsse sich im Handeln der Verantwortlichen wiederfinden, meint Birkner. Ein Ziel müsse sein, dass die Zahl der Sportboote wieder zunehme. Im Jahr 2010 wurden auf dem Steinhuder Meer noch rund 7000 Segelboote gezählt. Nur 2200 beträgt die aktuelle Schätzung, das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage Birkners hervor. Besonders wichtig sei deshalb, die Entschlammung des Binnensees weiter fortzuführen.

