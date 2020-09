Garbsen/Seelze

Wie wohl fühlen sich Radfahrer auf dem Straßen und Wegen in Garbsen und Seelze? Diese Frage stellt der ADFC in seinem neunten Fahrradklimatest. Neu ist in diesem Jahr das Zusatzthema „Corona und Radfahren“. Auf der Internetseite www.fahrradklima-test.de können Teilnehmer noch bis Montag, 30. November, online die Fahrradfreundlichkeit ihrer Kommunen bewerten. Der Test gibt Politik und Verwaltung Rückmeldungen zu Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung.

Hohe Beteiligung ist wichtig

Die Gewinnerstädte werden im Frühjahr 2021 ausgezeichnet. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert den Fahrradklimatest des ADFC innerhalb des Nationalen Radverkehrsplan. Um die Aussagekraft der Ergebnisse sicherzustellen, ist es entscheidend, dass sich möglichst viele Menschen beteiligen, teilt der ADFC mit. Das können Vielfahrer ebenso sein wie Gelegenheitsradler.

Anzeige

Der Aufruf richtet sich nicht nur an Mitglieder. Wer kein Internet hat, bekommt den Fragebogen bei Werner Meyer unter Telefon (05131) 55784 und bei Fahrrad Meinhold in Altgarbsen.

Von Anke Lütjens