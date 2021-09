Berenbostel

Die katholische Kirchengemeinde St. Raphael sammelt ab sofort stadtweit bis zum 27. September haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für die Garbsener Tafel, besonders Kaffee, schwarzen Tee und Kakaopulver. Spenden können in den Pfarrbüros, in den Familienzentren St. Anna (Schulstraße), Corpus Christi (Görlitzer Straße 7), St. Maria Regina (Böckeriethe 41), St. Raphael (Mirahof 8), beim Sozialprojekt Neuland (Wilhelm-Reime-Straße) und im Fairen Laden (Franziskusweg) abgegeben werden.

Verköstigung von Kaffee und Cocktails

Am Sonntag, 19. September, bietet die Stadtteilgemeinde St. Maria Regina auf dem Kirchplatz, Böckeriethe 43, in Berenbostel von 10 bis 11 Uhr fair gehandelten Kaffee und erfrischende Cocktails an – inklusive Informationen über Fairtrade (fairer Welthandel) und in Garbsen erhältliche Produkte. Damit beteiligt sich die Gemeinde, Partner in der Fairtrade-Stadt Garbsen, an der bundesweiten fairen Woche vom 10. bis 24. September.

Von Gert Deppe