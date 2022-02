Garbsen

Das Sturmtief „Ylenia“ hat etwa 20 Bäume in Garbsen umgeknickt. Sie drohten auf Straßen oder Gehwege zu fallen und mussten deshalb gefällt und zerteilt werden, berichtet Meino Heuer, Leiter der städtischen Servicebetriebe. „Auf der Meyenfelder Straße mussten wir für die Aufräumarbeiten kurzzeitig eine Vollsperrung einrichten“, sagt Heuer.

Servicebetriebe bleiben in Alarmbereitschaft

Auch in den nächsten beiden Tagen rechnet der Stadtmitarbeiter mit weiteren Sturmeinsätzen für seine Kolleginnen und Kollegen. „Wir bleiben in Alarmbereitschaft. An der Kettensäge ausgebildete Mitarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz, falls es zu Schäden kommt“, kündigt Heuer an.

Mitarbeiter der Servicebetriebe mussten mehrere Bäume an der Meyenfelder Straße fällen, die der Sturm umgeknickt hatte. Quelle: Gerko Naumann

Nach Angaben der Polizei in Garbsen blieb es bei Sachschäden, verletzt wurde bislang niemand. „Bisher lief es auch für uns sehr ruhig“, bestätigt auch Garbsens Feuerwehrsprecher Stefan Müller. Die Ortsfeuerwehren mussten nur zu wenigen Einsätzen ausrücken.

Beim ersten um 5 Uhr am Donnerstagmorgen beseitigten sie einen umgestürzten Baum auf der Bundesstraße 6 zwischen Frielingen und der Abfahrt Bordenau. Ein weiterer Baum stürzte am Morgen an der Kreuzung Elfenweg/Gretelriede in Garbsen-Mitte um. Bei weiteren Alarmierungen hatten Anwohner die umgestürzten Bäume schon weggeräumt, bis die Helfer vor Ort waren, berichtet Müller.

Von Gerko Naumann