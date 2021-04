Feuerwehr Garbsen rettet Hündin aus Betonrohr

Altgarbsen

In Altgarbsen ist sie ein kleiner Promi unter all den Hunden. Zutraulich gegenüber jedermann, streichelbedürftig und freundlich tapert Bonni an der Leine ihrer Halterin Doris Gerich durch den Stadtteil, am liebsten aber draußen durch die Feldmark am Hegerwisch. Am Freitagvormittag steckte Bonni in einer Sackgasse. Feuerwehrleute mussten sie aus einem Regenrohr befreien.

Dieses Rohrende war zugewachsen, Hündin Bonni saß fest. Quelle: Markus Holz

Gegenüber dem Spielplatz am Hegerwisch hatte Bonni an der langen Leine vermutlich eine Witterung aufgenommen, war in einen Graben und von dort in ein Regenrohr gehuscht, während Gerich ins Gespräch vertieft war. Plötzlich, sagt sie, habe sie nur noch die Leine an der Hand gehabt. Bonni saß im Regenrohr, war von außen nicht zu erreichen und auch nicht dazu zu bewegen, rückwärts herauszukrabbeln. Der Ausgang vor ihrer kleinen Nase war versperrt, denn das Ende des Rohres lag in tiefer Dunkelheit. Es war zugewachsen.

Kleine Schaufeln lösen großes Problem

Sechs Feuerwehrleute um Einsatzleiter Tim Schneider rückten um kurz vor 10 Uhr an, dazu zwei Männer mit großer Baggerschaufel von den Servicebetrieben Garbsen als Reserve. Kleine Schaufeln lösten am Ende das Problem und öffneten das Rohr. Mit einer kleinen Rohrleitung schoben die Feuerwehrleute Bonni zum Sprung ins Freie.

Als wäre nichts gewesen: Mischlingshündin Bonni ist nach der Rettungsaktion wohlauf. Quelle: Markus Holz

„Sie haben das alles sehr ruhig und vorsichtig gemacht, ich bin sehr erleichtert“, sagte Gerich und dankte den Ehrenamtlichen. Bonni tat, als wäre nichts gewesen. Zutraulich, streichelbedürftig und freundlich taperte sie an den neugierigen Kindern auf dem Spielplatz vorbei zu ihrem Körbchen im Auto.

Von Markus Holz