Berenbostel/Stelingen/Schloß Ricklingen

Bis etwa 22 Uhr waren am Dienstagabend mehrere Ortsfeuerwehren im Einsatz, um die Schäden durch den Starkregen zu beseitigen. Wie die Feuerwehr Garbsen mitteilte, liefen vielerorts Keller und Garagen voll. Einsatzschwerpunkte waren laut Sprecher Stefan Müller Berenbostel, Stelingen und Schloß Ricklingen. Am Ende des Abends zählte Müller knapp 50 Einsätze der Feuerwehren Stelingen, Berenbostel, Heitlingen, Meyenfeld, Horst und Osterwald Oberende.

Erste Einsätze um 17.30 Uhr

Die ersten Einsätze wurden gegen 17.30 Uhr in Berenbostel gemeldet, rund eine halbe Stunde später mussten die Einsatzkräfte auch in Schloß Ricklingen ausrücken, um Wasserschäden zu beseitigen. „Am Feuerwehrhaus in Berenbostel hat die Einsatzleitung die ankommenden Hilfeersuche koordiniert und die Fahrzeuge und Einsatzkräfte nach Dringlichkeit eingesetzt“, so Müller.

An einigen Orten sei aber gar kein Einsatz der Feuerwehr mehr erforderlich gewesen, weil das Wasser schon abgelaufen war. In der Ratsschule in Berenbostel hatte ein Rauchwarnmelder Alarm ausgelöst, nachdem in diesen Regenwasser eingedrungen war.

Von Linda Tonn