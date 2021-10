Feuerwehreinsatz in Garbsen: Eine Person stirbt nach schwerem Wohnungsbrand

Garbsen

Mehrere Ortsfeuerwehren aus Garbsen sind am Freitagabend zu einem schweren Wohnungsbrand An der Kahlriethe ausgerückt. Dort stand gegen 20.45 Uhr eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flammen. Nach ersten Informationen kam eine Person ums Leben, mindestens drei wurden verletzt. Die genauen Umstände waren am Freitagabend noch unklar, ebenso wie die Brandursache.

Das Feuer beschädigte auch die Wohnung im ersten Stockwerk. Dort platzten wegen der Hitze mehrere Fenster. Die Ortsfeuerwehren aus Garbsen und Berenbostel waren mit etwa 80 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Mit Drucklüftern wurde Rauch aus dem Gebäude getrieben.

Von Manuel Behrens