Garbsen

Bei einem schweren Wohnungsbrand ist am Freitagabend in Berenbostel an der Straße Kahlriethe ein 72-jähriger Mann ums Leben gekommen. Feuerwehrleute entdeckten den Toten in dessen Schlafzimmer, nachdem das Feuer eingedämmt war. Seine 71 Jahre alte Frau konnte in letzter Sekunde schwer verletzt gerettet werden. Drei weitere Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen behandelt. Zudem wurde ein Mitglied der Rettungstrupps verletzt. Die Ursache des Brandes, der im Hochparterre ausbrach, ist unklar. Brandexperten der Polizei ermitteln.

Fluchtweg durch Rauch blockiert

Mehrere Ortsfeuerwehren aus Garbsen sind am Freitagabend beim schweren Wohnungsbrand An der Kahlriethe im Einsatz. Quelle: Christian Elsner

Um 20.45 Uhr waren die Feuerwehren aus Berenbostel, Heitlingen und Stelingen als erste zum Brand an der Kahlriethe alarmiert worden. Mehrere Anlieger aus benachbarten Häusern hatten sich per Notruf gemeldet. Zusätzlich wurden die Drehleiter aus Havelse alarmiert. „Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Wohnung in kompletter Ausdehnung“, sagte Stadtfeuerwehrsprecher Stefan Müller. Flammen und Rauch hatten sich bis ins Treppenhaus und in die darüberliegende Wohnung ausgebreitet. Mehrere Menschen befanden sich noch in den Zimmern. Der Fluchtweg durchs Treppenhaus war durch Flammen und Rauchgase blockiert.

Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Rettungsteams sammeln sich an der Berenbosteler Straße vor dem Autohaus Ahrens. Quelle: Christian Elsner

Als Einsatzleiter Ingo Reckziegel, Ortsbrandmeister von Berenbostel, das Ausmaß erkannte, ließ er die komplette Ortsfeuerwehr Garbsen nachalarmieren. „Dass eine Wohnung so schnell und vollständig in Vollbrand steht, sieht man sehr selten. Ich habe dafür keine Erklärung“, sagte Reckziegel am Sonntag. Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker sprach von einer „Durchzündung“: Das ist der Moment, in dem fast alle Gegenstände gleichzeitig Feuer fangen, meist durch sich entzündendes Rauchgas. Flammen hätten zur Kahlriethe und zur Rückseite des Hauses aus dem Zimmern geschlagen.

Die Leitstelle der Region forderte zusätzliche Rettungsteams an, um auf eine größere Anzahl von Verletzten vorbereitet zu sein. Niemand wusste zu dem Zeitpunkt verlässlich, wie viele Bewohner im Sechs-Parteien-Haus gemeldet sind. Am Ende stand fest, dass die Bewohner von fünf Wohnungen zu Hause waren. Die Mieterin der sechsten Wohnung arbeitete zu der Zeit.

Bewohner werden über Leitern evakuiert

Lösch- und Rettungstrupps dringen durch das Treppenhaus in das verqualmte Sechs-Parteien-Haus vor. Die ausgebrannte Wohnung liegt im Hochparterre. Quelle: Feuerwehr

Für die Ehefrau des 72-Jährigen kam die Hilfe in letzter Sekunde, berichtet Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker. Die 71-Jährige soll bereits schwer verletzt auf dem Balkon gestanden haben, während hinter ihr Flammen aus der Wohnung schlugen. In einem Kraftakt stellten Feuerwehrleute eine Leiter an den Balkon und zogen die Frau über die Brüstung. Dabei zog sich ein Feuerwehrmann Verbrennungen an der Hand zu. Nach ersten Informationen hat die 71-Jährige schwerste Verbrennungen erlitten. Die Polizeidirektion Hannover hat sich zu dem Unglück bislang nicht geäußert.

Das Stadtkommando konnte für diesen Einsatz auf rund 100 Feuerwehrleute zurückgreifen. Mehrere Trupps bahnten sich den Weg durch den Qualm und durchsuchten Wohnungen nach Verletzten, soweit das Feuer das zuließ. Bewohner konnten durch das Treppenhaus, über Leitern und aus dem Dachgeschoss über die Drehleiter evakuiert werden. Ziemlich genau dieses Szenario hatten Feuerwehren Anfang Oktober in einem leeren Haus am Kleegrund trainiert.

Die Wohnung im Hochparterre ist ausgebrannt. Feuerwehrleute sind fast bis Mitternacht im Einsatz. Quelle: Christian Elsner

Das Feuer war nach Angaben von Müller gegen 21.10 Uhr unter Kontrolle. Die Durchsuchung der Wohnungen und das Nachlöschen zogen sich bis gegen 23.30 Uhr hin. Dabei entdeckten die Ehrenamtlichen den Leichnam des 72-Jährigen. Ein Notfallseelsorger stand der Ehefrau zur Seite.

Genossenschaft besorgt Unterkünfte

Die Flammen haben nicht nur die Wohnung im Hochparterre zerstört, sondern auch das Treppenhaus und eine darüber liegende Wohnung. Dort waren wegen der Hitze mehrere Fenster geplatzt. Alle sechs Wohnungen sollen nach dem ersten Attest eines Statikers unbewohnbar sein. Das Haus gehört der Wohnungsgenossenschaft Garbsen. Gas, Wasser und Strom sind abgestellt.

Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker kümmerte sich zusammen mit Daniela Grunwald-Galler, der Prokuristin der Genossenschaft, und Sabine Langhein, Leiterin der Ordnungsabteilung in der Stadtverwaltung, um Quartiere für die obdachlosen Mieter, während diese von den Rettungsdiensten betreut wurden. Die Genossenschaft hat Gästewohnungen zur Verfügung gestellt. Andere Mieter haben private Ersatzquartiere gefunden. Es gibt noch keine Angaben darüber, wie viele Menschen jetzt ohne Hab und Gut sind.

Die Berenbosteler Straße war mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist unklar.

Von Manuel Behrens und Markus Holz