Langenhagen

Die Nordbahn des Flughafens in Langenhagen muss für Wartungsarbeiten zeitweilig gesperrt werden. Darauf weist eine Sprecherin des Unternehmens hin. Die Sanierung der Bahn beginnt am Dienstag, 27. Oktober, gegen 7 Uhr und dauert bis zum nächsten Tag etwa 19 Uhr. In dieser Zeit wird der gesamte Luftverkehr über die südliche Start- und Landebahn abgewickelt. Die Flughafengesellschaft bittet die dortigen Anwohner um Verständnis.

Eine regelmäßige Wartung und Instandsetzung der Flugbetriebsflächen sei unumgänglich, heißt es von der Flughafensprecherin weiter. Auf dem Prüfstand stehen dann etwa Fugen, Beton, Elektrik und Markierungen. Auch Gummiabrieb muss immer wieder entfernt werden. Diese Arbeiten erforderten eine Sperrung der Start- und Landebahnen.

Von Sven Warnecke