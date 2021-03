Fotos bei Tiktok gepostet: Schlägerei zwischen Jugendlichen in Hannover

Hannover

Postings bei den Internetplattformen Tiktok und Clubhouse haben am Mittwoch zu einer Schlägerei geführt: Wie die Polizei Hannover mitteilt, prügelten sich am Nachmittag überwiegend Mädchen auf einem Weg in Marienwerder. Die Auseinandersetzung verlagerte sich zwischenzeitlich in eine Stadtbahn. Als die Ermittler eintrafen, konnten allerdings nur noch vier Jugendliche ausfindig gemacht werden, bei der Suche nach den anderen Beteiligten hoffen die Beamten auf Zeugenhinweise.

Mehrere Zeugen hatten gegen 17.15 Uhr den Notruf gewählt, als sie die Schlägerei zwischen den Stadtbahnstationen Wissenschaftspark und Pascalstraße bemerkten. „Die genaue Zahl der Beteiligten ist nicht bekannt“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Eine Täterin oder ein Täter soll laut Zeugenaussagen auch eine Stichwaffe bei sich gehabt haben, diese wurde aber nicht eingesetzt. Die Auseinandersetzung trug sich nicht nur auf dem Verbindungsweg zu, in einer Bahn der Linie 4 ging eine Trennscheibe zu Bruch.

Dateien bei Tiktok hochgeladen?

Als die Polizisten eintrafen, hatte sich ein Großteil der Jugendlichen bereits entfernt. Eindeutig bekannt sind den Beamten deshalb zurzeit nur vier Verletzte: ein 14- und zwei 15-jährige Mädchen, dazu ein 16-jähriger Junge. Letzterer hatte die Scheibe eingeschlagen. Die Vier kommen aus Hannover und Garbsen. „Grund des Streits war wohl, dass Fotos veröffentlicht wurden, womit nicht jeder einverstanden war“, sagt Bertram. Genannt worden sei die bei Jugendlichen sehr beliebte Videoplattform Tiktok. Aber auch die neue App Clubhouse spielte anscheinend eine Rolle, bei der Nutzer live miteinander diskutieren können.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung sowie wegen Sachbeschädigung. In dem Zusammenhang hoffen die Beamten auf Zeugenhinweise. Menschen, die etwas von der Schlägerei am Mittwoch mitbekommen haben, mögen sich daher beim Kommissariat Stöcken unter Telefon (0511) 109 38 15 melden.

Von Peer Hellerling