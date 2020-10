Auf der Horst

Blau ist die Farbe von Meer und Himmel. Blau gilt als geheimnisvoll und in der Kunst als göttlich. Blau inspiriert auch zu Wortschöpfungen wie „Fahrt ins Blaue“, „Blau machen“ und „Blaue Stunde“. Wie vielseitig die Farbe ist, zeigt sich in der neuen Ausstellung des Fototeams Garbsen. „Die Farbe Blau“ haben die sieben Hobbyfotografinnen ihre Werkschau genannt. Die Ausstellung ist ab Freitag, 9. Oktober, in den Räumen der Kirchengemeinde Willehadi, Orionhof 4, zu sehen.

Vielen Facetten sind zu sehen

Von Azur über Jeansblau bis zu Lapislazuli: Ingrid Wiemann, Adelgunde Seidel, Christine Bienert, Sigrid Sohnsmeyer, Gisa Raschke, Lucie Schumacher und Jutta Grätz haben sich dem Thema in großer Vielfalt gewidmet. Sie zeigen die Farbe Blau in zahlreichen Facetten. Mal haben sie Landschaften, mal Wasser und den Himmel, mal die Natur und die Tierwelt in den Fokus genommen – und zwar weltweit. Zu sehen sind auch ganz persönliche Motive wie eine blaue Stadt in Marokko oder Impressionen aus der Willehadi-Kirche.

„Die Blaue Stadt“ setzt Sigrid Sohnsmeyer mit diesem Bild in Szene. Quelle: Sigrid Sohnsmeyer

Die Frauen des Fototeams Garbsen arbeiten seit mehr als zwölf Jahren zusammen und haben schon mehrfach in Garbsen und Seelze ausgestellt. Ihre Fotografien waren 2018 im Niedersächsischen Kultusministerium und 2019 auch im Freizeitheim Linden in Hannover zu sehen.

Künstler begleiten Vernissage musikalisch

Die aktuelle Vernissage beginnt um 19 Uhr. Elena Chekanova und Robert Kusiolek begleiten die Ausstellungseröffnung musikalisch. Beide Künstler schaffen mit eigenen Kompositionen neue Klangwelten und sind international ausgezeichnet worden.

Info: Da die Teilnehmerzahl zur Eröffnung der Ausstellung wegen der Corona-Pandemie auf 30 Gäste begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter Telefon (05137) 875757 bis Dienstag, 6. Oktober, erforderlich. Kontaktdaten müssen vorab hinterlassen werden. Die Ausstellung ist bis Freitag, 20. November, zu sehen. Mit Terminvereinbarung kann sie auch in kleinen Gruppen besucht werden.

Von Anke Lütjens