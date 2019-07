Frau aus Garbsen stirbt nach Treppensturz in Lübecker Café

Garbsen/Lübeck

Eine Touristin aus Garbsen ist nach einem Treppensturz in einem Café in der Lübecker Innenstadt gestorben. Die 79 Jahre alte Frau sei bereits am Montag eine Personaltreppe in dem Café hinunter gestürzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie am Mittwoch ihren schweren Verletzungen erlegen sei.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich die Frau gegen einen Absperrbügel an der Treppe gelehnt, der plötzlich nachgab. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach Angaben des Polizeisprechers nicht. Wie die „Lübecker Nachrichten“ berichteten, ereignete sich das Unglück im Stammsitz der Firma „Niederegger“.

Von RND/dpa