Garbsen

Kitas, Wohnraum, Infrastruktur – große Aufgaben warten auf Garbsens neu gewählte Politiker. Doch wie soll das Geld im aktuellen Haushalt eingeplant werden? Die CDU-Ratsfraktion nennt ihre aktuellen Wünsche und Vorschläge.

„In Garbsen besteht eine deutliche Unterdeckung an Betreuungsplätzen in Kitas“, betont Fraktionsvorsitzender Heinrich Dannenbrink. Die CDU will deshalb prüfen lassen, ob man den Betrieb von Großkindertagesstätten an freie Träger ausschreiben kann. Die Verwaltung soll ein entsprechendes Konzept erarbeiten.

Als konkrete Maßnahme will die CDU Arbeiten bei der Kita im Hespe in Auftrag geben. „Hier sind die zur Südseite gelegenen Fenster im Sommer ein großes Problem“, so Dannenbrink. Für 15.000 Euro sollen dort Jalousien oder Rollos angeschafft werden.

Mehr Naturschutz und Pflege am Regenrückhaltebecken

Der größte Posten im CDU-Katalog dient der Pflege des Regenrückhaltebeckens an der Straße Baßriede in Garbsen-Mitte. Dort haben sich derart viele Seerosen entwickelt, dass der ansässige Angelverein Garbsen mit der Pflege nicht mehr hinterherkommt. Die Kosten für die Gewässerarbeiten werden auf 35.000 Euro geschätzt.

Auch die Wiese um das Becken soll naturschutzfachlich aufgewertet werden, etwa mit Obstbäumen oder feuchten Senken, um die Artenvielfalt zu fördern. „Gleichzeitig wird die Verwaltung gebeten, ein Gutachten über die zunehmende Verschlammung des Berenbosteler Sees und des Schwarzen Sees in Auftrag zu geben“, so Dannenbrink.

Freier Eintritt in Garbsens Bäder für Kinder

Ebenfalls spannend: Die CDU will für Kinder bis 10 Jahre freien Eintritt in den Garbsener Bädern. „Immer weniger Kinder lernen schwimmen“, so Dannenbrink. Mit pensionierten Sportlehrern oder der DLRG könnten sogar Kurse angeboten werden. Die Kosten dafür sollen im Haushalt 2022 als entsprechende Mindereinnahmen eingepreist werden.

Jugendparlament soll politischen Nachwuchs fördern

3000 Euro will die CDU für die Einrichtung eines Jugendparlamentes ausgeben. Dabei geht es vor allem um praxisnahe politische Bildung – etwa im Zusammenspiel mit Schulunterricht –, aber auch um die Förderung politischen Nachwuchses. „Junge Leute kann man so heranführen, irgendwann politische Verantwortung zu übernehmen“, so Fraktionschef Dannenbrink. „Der Bürgermeister von Neustadt etwa, Dominic Herbst, war früher selbst im Jugendparlament.“

Weiterer Vorschlag für den Haushalt 2022: ein Ehrenamtspreis, der mit einer Geldsumme oder Vergünstigungen prämiert wird.

Von Simon Polreich